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借錢給人連名字都不知道 許崑源生前好友細數暖心舉動

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議長許崑源逝世滿一周年。本報資料照片
高雄市前議長許崑源逝世滿一周年。本報資料照片

高雄市前議長許崑源逝世滿一周年，因疫情關係，家人改以線上直播方式舉辦「以愛思源」追思紀念會，紀念會播放多支許崑源生前在議會霸氣問政畫面，女兒許采蓁解密綽號「奧援」的由來，多位好友也跟觀眾分享許生前熱心助人，口袋沒錢也會借錢給人，甚至連對方名字也不知道的暖心事蹟。

今晚8點，追思紀念會在多個平台直播上線，國民黨青年代表李明璇擔任主持人，追思會一開始就先用一分鐘時間悼念此次100多位疫情死者，隨後播放許崑源生前影片當片頭，內容包括八八風災追問陳菊行蹤、高雄氣爆後議會飆罵陳菊等歷史畫面。

女兒許采蓁以「大俠」來形容父親許崑源的個性，若時間能倒轉，還是會支持父親實踐從政理念。許采蓁揭密說，「奧源」這個綽號其實是從「阿源」衍伸來的，家中阿祖與朋友習慣連音快喊，喊久了變成這個綽號。

許采蓁回憶，八八風災發生時，很多人缺物資，爸爸豪氣自掏腰包助人，記得他說過「你們需要什麼去小北（百貨）搬，我再去結帳」，他就是這麼霸氣；國中時期，有位同學請她向她爸爸轉達謝意，起初一頭霧水，回家才知道，同學家中生意失敗，爸爸霸氣承諾要幫同學負擔學雜費，所以媽媽曾告訴她「妳爸爸是很多人的爸爸」。

新興區東坡里里長楊福順、王淑美、李隱樵等好友透過影片表達思念說， 許崑源即使口袋沒錢，也會借錢給別人，甚至連借錢的人都不認識，喊不出名字，曾勸他不要帶太多錢出門； 許當議長沒有架子，見人就說不要叫議長，叫我阿源就好，他常說「議長沒啥米，差一條領帶而已」。

已故高市議長許崑源辭世一年，女兒許采蓁辦線上追思會，分享許多暖心故事。記者徐白櫻／翻攝
已故高市議長許崑源辭世一年，女兒許采蓁辦線上追思會，分享許多暖心故事。記者徐白櫻／翻攝
許崑源女兒許采蓁（右）在追思會分享思念父親的心情。記者徐白櫻／翻攝
許崑源女兒許采蓁（右）在追思會分享思念父親的心情。記者徐白櫻／翻攝

許崑源 八八風災

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