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APEC貿易部長會議 我國籲疫苗及醫療用品自由流通

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
我國跟美國、日本等亞太地區21個國家的貿易部長在5日晚間的APEC貿易部長會議中，共同討論如何在新冠肺炎疫情中維持貿易與投資自由開放、及APEC如何用集體力量支持WTO恢復正常運作。 圖／美聯社
我國跟美國、日本等亞太地區21個國家的貿易部長在5日晚間的APEC貿易部長會議中，共同討論如何在新冠肺炎疫情中維持貿易與投資自由開放、及APEC如何用集體力量支持WTO恢復正常運作。 圖／美聯社

行政院經貿談判辦公室今表示，我國跟美國、日本等亞太地區21個國家的貿易部長在5日晚間的APEC貿易部長會議中，共同討論如何在新冠肺炎疫情中維持貿易與投資自由開放、及APEC如何用集體力量支持WTO恢復正常運作。

經貿辦指出，行政院政委鄧振中代表我國參加本屆的貿易部長會議。許多國家呼籲不論是WTO或APEC的相關討論應照顧到社會各階層的需要，例如包括我國、紐西蘭、澳洲、菲律賓、印尼、新加坡、加拿大等多個國家維持重要物資特別是疫苗的自由流通，並擴大疫苗生產規模，避免造成供應中斷。

會議指出，疫情影響社會的衣食住行育樂，讓大家體認到運用數位工具，維持低接觸的重要；各國也應該運用這些數位工具，協助過去較未被照顧到的社會階層如中小企業、勞工、婦女、偏鄉、原民等參與經濟活動。

會中也提到，WTO應該也針對疫情需要，回應世局的需要而有所作為；相關物資的自由流通、與疫苗相關的智慧財產權討論等，讓今年的第12屆部長級會議能有具體成果。

經貿辦表示，本次貿易部長會議除了貿易部長間的對話外，主辦國紐西蘭也安排各國部長與企業代表針對新冠肺炎疫後經濟復原、區域經濟整合等議題，進行分組討論，希望能為疫後世界經貿的合作與秩序盡一份心力。

經貿辦指出，在各國部長與企業界代表的分組討論中，我國宏碁集團董事長陳俊聖以提供氧氣相關設備給其他國家受阻的經驗，呼籲各國在疫情中應當加速醫療用品跨境流通，搶救生命。

鄧振中表示，新冠肺炎影響了今後社會的運作模式，除了呼籲貿易自由、疫苗流通不設限外，未來也要運用新科技及數位工具加速電子商務發展，並建構相關的資料管理體制。

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