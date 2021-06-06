快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司法改視訊審訊 李貴敏：被告證物不在現場恐造成誤判

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
因應疫情國內升溫，橋頭地方法院日前採遠距視訊開庭審理。本報資料照片
因應疫情國內升溫，橋頭地方法院日前採遠距視訊開庭審理。本報資料照片

立法院明天將協商臨時會事宜，針對「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」，國民黨立委李貴敏表示，法界質疑改採視訊審訊，被告或證據完全不用親臨現場，由法官以五官、五感判斷真實性就作為認定依據，難顧及周全，可能造成誤判。此外，對於疫情要到多嚴重情況才符合條文所謂「嚴重」性，草案也沒有明確規範，執行時恐製造爭議。

李貴敏表示，該早案涉及是否採納遠距視訊開庭，引發不少法界人士質疑。這幾天陸續有法界人士向她反映，希望國會審議法案時格外慎重，固然疫情加劇，但也要留意各種預料外的衝擊，更千萬不能影響到公正審判的結果。

李貴敏指出，其中一項法界的質疑，在於我國法院採實質審理、直接審理主義，被告與證人的表情、肢體語言、音調，以及物證新舊、筆跡、痕跡等，都是法官以自己的五官、五感判斷案件依據，但如修法改採視訊審訊，被告或證據（證人、證物）完全不用親臨現場，由法官以五官、五感判斷真實性就作為認定依據，就很難顧及周全。甚至可能背離真實發現原則，也可能誤判。

李貴敏表示，她也同意部分法界人士的看法，若當事人是在看守所或監獄等國家可控制場域外，如在家接受視訊審訊，很難避免律師在一旁指導應答審訊問題，特別是訊問證人講求證據，若採視訊審訊時，利害關係人在一旁引導，證人應訊口述內容可信度將大打折扣。

李貴敏說，目前看來，該特別條例所規範視訊情境，只有在相對單純案件審訊時較適用，可適用範圍也偏程序性，而難以涉及證言、證詞等場景，也就是說，只要案件一複雜，比如智慧財產權相關或營業秘密參與情況等相關案件，就不管用。

李貴敏表示，新冠疫情時間長短未知，疫情要到多嚴重情況才符合條文所謂「嚴重」性，草案也沒有明確規範，執行時恐製造爭議。而且當前即便因疫情審訊大幅減少，但有緊急案件，原本就仍可要求法官開庭，兩造律師或檢察官也可就個案溝通是否視訊審訊，是不是在這個關頭一定要急著修法，的確可以多考量。

她強調，反倒是司法院應該鼓勵法官在疫情期間，可更加仔細閲讀卷宗、預先繕擬判決書及卷證，以及早發現問題所在及待証事實，強化靜態的司法工作，並且透過司法行政，將三級警戒期間，辦案期間的考核扣除不計，就可輕易解決法官及案件管制的問題，實在不用大費周章。

疫情 李貴敏 司法院

相關新聞

陳培哲閃辭國產疫苗委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

中研院院士陳培哲日前斷言國產疫苗7月難產，今被證實已閃辭國產疫苗審查委員，並在接受媒體訪問時指出，「審查最大的困難就是蔡...

【課綱大調查2.0】教授的「學習歷程真心話」：逼學生要搞更多「業績」

針對全台大專校院教授怎麼看學習歷程檔案，本報取得542份大學教授回填問卷，更收到1530則教授親筆寫下的真心話，其中不乏對學習歷程檔案的隱憂。記者摘錄大學教授的憂慮真心話，完整呈現包括資料難辨真假、拉大貧富差距與增加學習負擔等種種來自大學端的真實憂慮。

學校停課到暑假 沒了青少年客群的西門町人煙更稀少

因應本土疫情持續嚴峻，行政院今天宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，原本就受...

染疫軍官案通報有3天時間差 衛生局憂易成防疫破口

駐地在台北的案11255、30多歲男姓軍官，在同住室友確診後即開車返回高雄，隔天自費採檢呈陰性，但6月3日發生不適，至4...

全國三級警戒延至6／28 各行各業面臨考驗

中央流行疫情指揮中心今天宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，原本熱鬧的台北市東區商圈如今顯...

柯文哲批在野黨讓執政黨囂張 江啟臣：歡迎您一起監督

針對國民黨主張紓困應普發1萬元現金，台北市長柯哲文今表示，2300億元不合理，「有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張」。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。