司法改視訊審訊 李貴敏：被告證物不在現場恐造成誤判

立法院明天將協商臨時會事宜，針對「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」，國民黨立委李貴敏表示，法界質疑改採視訊審訊，被告或證據完全不用親臨現場，由法官以五官、五感判斷真實性就作為認定依據，難顧及周全，可能造成誤判。此外，對於疫情要到多嚴重情況才符合條文所謂「嚴重」性，草案也沒有明確規範，執行時恐製造爭議。

李貴敏表示，該早案涉及是否採納遠距視訊開庭，引發不少法界人士質疑。這幾天陸續有法界人士向她反映，希望國會審議法案時格外慎重，固然疫情加劇，但也要留意各種預料外的衝擊，更千萬不能影響到公正審判的結果。

李貴敏指出，其中一項法界的質疑，在於我國法院採實質審理、直接審理主義，被告與證人的表情、肢體語言、音調，以及物證新舊、筆跡、痕跡等，都是法官以自己的五官、五感判斷案件依據，但如修法改採視訊審訊，被告或證據（證人、證物）完全不用親臨現場，由法官以五官、五感判斷真實性就作為認定依據，就很難顧及周全。甚至可能背離真實發現原則，也可能誤判。

李貴敏表示，她也同意部分法界人士的看法，若當事人是在看守所或監獄等國家可控制場域外，如在家接受視訊審訊，很難避免律師在一旁指導應答審訊問題，特別是訊問證人講求證據，若採視訊審訊時，利害關係人在一旁引導，證人應訊口述內容可信度將大打折扣。

李貴敏說，目前看來，該特別條例所規範視訊情境，只有在相對單純案件審訊時較適用，可適用範圍也偏程序性，而難以涉及證言、證詞等場景，也就是說，只要案件一複雜，比如智慧財產權相關或營業秘密參與情況等相關案件，就不管用。

李貴敏表示，新冠疫情時間長短未知，疫情要到多嚴重情況才符合條文所謂「嚴重」性，草案也沒有明確規範，執行時恐製造爭議。而且當前即便因疫情審訊大幅減少，但有緊急案件，原本就仍可要求法官開庭，兩造律師或檢察官也可就個案溝通是否視訊審訊，是不是在這個關頭一定要急著修法，的確可以多考量。

她強調，反倒是司法院應該鼓勵法官在疫情期間，可更加仔細閲讀卷宗、預先繕擬判決書及卷證，以及早發現問題所在及待証事實，強化靜態的司法工作，並且透過司法行政，將三級警戒期間，辦案期間的考核扣除不計，就可輕易解決法官及案件管制的問題，實在不用大費周章。