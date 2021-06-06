「思故人憂疫情」 韓國瑜不提罷免發文悼念許崑源

今天是高市前議長許崑源逝世一年的忌日，也是高雄前市長韓國瑜遭罷免滿一年的日子，韓今天下午發文悼念許崑源，隻字未提罷免案。韓國瑜說，5月新冠爆發染疫人數不斷增加，許崑源一生仗義執言，倘若仍在人世，定會竭盡所能，加入協助行列；期盼許在天守護這片他最掛心與深愛的土地。

韓國瑜寫說，許崑源離開一年以來，台灣社會從平靜到現今民眾終日惶惶不安，5月新冠疫情爆發，染疫人數不斷增加，許多家庭正經歷生離死別的悲劇。此外，第一線醫護人員在資源不足情況下，身處險境救人，民眾期盼的疫苗不夠，一條條寶貴生命逝去、一個個溫馨家庭破碎，許多染疫被隔離者，見不著家人最後一面，悄然離去，孤獨走完人生最後一程。