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「思故人憂疫情」 韓國瑜不提罷免發文悼念許崑源

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是高市前議長許崑源逝世一年的忌日，也是高雄前市長韓國瑜遭罷免滿一年的日子。圖／本報資料照片
今天是高市前議長許崑源逝世一年的忌日，也是高雄前市長韓國瑜遭罷免滿一年的日子。圖／本報資料照片

今天是高市前議長許崑源逝世一年的忌日，也是高雄前市長韓國瑜遭罷免滿一年的日子，韓今天下午發文悼念許崑源，隻字未提罷免案。韓國瑜說，5月新冠爆發染疫人數不斷增加，許崑源一生仗義執言，倘若仍在人世，定會竭盡所能，加入協助行列；期盼許在天守護這片他最掛心與深愛的土地。

韓國瑜寫說，許崑源離開一年以來，台灣社會從平靜到現今民眾終日惶惶不安，5月新冠疫情爆發，染疫人數不斷增加，許多家庭正經歷生離死別的悲劇。此外，第一線醫護人員在資源不足情況下，身處險境救人，民眾期盼的疫苗不夠，一條條寶貴生命逝去、一個個溫馨家庭破碎，許多染疫被隔離者，見不著家人最後一面，悄然離去，孤獨走完人生最後一程。

韓國瑜說，許崑源的性格是仗義執言，路見不平、挺身而出，若在人世，必會悲憫受苦民眾，不捨他們遭遇；此刻台灣疫情嚴峻，祈求追隨菩薩修行的許崑源繼續看照台灣善良百姓、天佑台灣！

今天是前議長許崑源逝世周年忌日，高雄前市長韓國瑜發文悼念。圖／取自韓國瑜臉書
今天是前議長許崑源逝世周年忌日，高雄前市長韓國瑜發文悼念。圖／取自韓國瑜臉書
高雄前市長韓國瑜發文悼念許崑源。記者徐白櫻／翻攝
高雄前市長韓國瑜發文悼念許崑源。記者徐白櫻／翻攝

韓國瑜 許崑源 疫情

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