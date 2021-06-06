加強醫療量能防疫？洪孟楷：若年底選舉蔡政府還消極？

本土疫情持續升溫，昨單日公布死亡人數37人也寫下新高，蔡總統隨即要求中央流行疫情指揮中心持續強化醫療能量，以降低重症比例和死亡率。國民黨立委洪孟楷質疑，難道高高在上的蔡總統不知道過去三周全國醫療能量已經緊繃？

洪孟楷批評，37死只換來蔡總統三分半的讀稿，講句漠不關己的「X話」真的令人火大，「我就問，如果今年底要選舉，民進黨政府還敢那麼消極的對待疫情」？

洪孟楷表示，37位國人離去，代表37個家庭破碎、37個家族永遠的遺憾，蔡總統「不要再講文青語言」，請問鴻海創辦人郭台銘申請捐贈500萬劑BNT原廠疫苗、佛光山申請捐贈50萬劑嬌生疫苗，到底還要官僚的卡多久？

洪孟楷批評，昨天蔡總統談話，對於當前最迫切的疫苗問題完全沒有觸及、回應，到底還要多少人命的離去，才能夠讓蔡真的痛定思痛積極處理；網路流傳，如果明天要投票，今天疫苗也許就會出現，這是個讓人心酸的笑話。

洪孟楷說，昨天下午又接到一通陳情電話，說丈夫一週前確診，但因無病房，1922人員指示在家等通知，最後發高燒3天、出現生命危急，才終於得以入住病房；結果前天下午他太太也確診，現在高燒不退，一個人在家不知如何是好。

洪孟楷表示，這樣的案例當前已非個案，蔡總統稱要加強醫療能量，是不知道基層醫療人員為了救人已把能量開到極致了嗎？