蔡英文今接見美國參議員 江啟臣：請當面爭取疫苗

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）今訪台，國民黨主席江啟臣凌晨在臉書向將與它們會面的蔡英文總統發出發公開信，呼籲蔡當面向三位美國參議員爭取疫苗。

江啟臣表示，台灣當前疫情嚴峻、疫苗短缺，蔡總統應並請3位參議員向美方溝通爭取，幫助台灣儘速取得更多疫苗，在最短時間提升群體免疫，避免台灣產業停工波及全球供應鏈，影響疫後全球經濟復興的腳步。

江啟臣提醒，在世界尺度下，台灣不大，人口不多；但在全球產業鏈中，台灣有許多企業與產業群聚，擁有重要的樞紐位置；台灣能否成功控制疫情，不只會響我們，更是疫後全球經濟復甦動能的關鍵，「幫助台灣，就是幫助世界」。

江啟臣指出，台灣五月出現疫情破口、爆發社群感染以來，即便中央流行疫情指揮中心下令全國三級警戒，頒布諸多禁令，每日確診與死亡人數卻始終壓不下來，每天醫療前線上演天人永隔的悲劇，壓迫著在無止盡過勞中的醫護。

江啟臣質疑，總統與指揮中心曾多次表明，政府有完備的疫苗採購規劃，請全民放心；但本土疫情一爆發，原本規劃馬上顯得緩不濟急，蔡政府還高度仰賴連二期臨床都還沒解盲的國產疫苗，人民如何能夠放心？

江啟臣說，近兩天竹南兩家電子封測廠大規模群聚感染，顯示疫情已蔓延逼近台灣經濟動脈，更是全球電子供應鏈樞紐的桃竹苗產業帶，倘若台灣疫情無法獲得控制，甚至可能導致科技製造商的連鎖停工，與全球相關產業產業鏈的斷鍊。

江啟臣期許蔡總統，明天接見三位美國國會議員時能直言現實，更希望總統能帶著更高的風險意識，考量最壞狀況，不存任何僥倖心理。畢竟，病毒威脅不是任何宣傳文藻能遮掩的。