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打疫苗免費地方領導中央 王鴻薇：指揮官換柯文哲會更好

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。報系資料照
台北市議員王鴻薇。報系資料照

中央今公部確診死亡人數達到37例，台北市議員王鴻薇指出，37條人命換總統3分半鐘談話，連免費接種疫苗都跟在柯文哲後面，台灣新冠肺炎死亡率已經超美趕英了。

王鴻薇說，指揮中心今天宣布死亡人數，讓大家大驚。第一驚，死亡37人，人數大增；第二驚，死亡人數滾動式修正減一人，滾得也太快了。

台灣新肺死亡率已追上全球平均，超過美國追趕英國，按照目前按下不表的人數，死亡率應該有增不减。

王鴻薇說，蔡總統又出來短打式談話，死了37人之後，短短3分半鐘，真是言簡意賅，關注竹科之情遠勝已經死亡的人命。竹科疫情固然重要，但37不是一個數字而已，是人命啊，以前今天公祭明天忘記，現在是今天公祭立馬忘記，更扯的是，在柯文哲宣布免費施打疫苗後，中央立即跟進。

王鴻薇表示，想來蔡英文和陳時中快被柯P逼瘋了。但連這麼基本的事還要地方領導中央，我真覺得指揮官換柯P會更好一些。

王鴻薇 死亡率 疫苗

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