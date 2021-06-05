快訊

國產疫苗選錯技術？ 中研院士：七月絕對不可能做出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美參議員明訪台 陳以信：安排難凸顯美國對台灣重視

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳以信。 本報資料照片
國民黨立委陳以信。 本報資料照片

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）明訪台，蔡英文總統將至機場會面。國民黨立委陳以信晚間表示，此團具重要性，但相關安排仍難以凸顯美國對台灣重視。

陳以信表示，此次參訪團成員昆斯接下美國總統拜登原參議員席位，是拜登好朋友，顯示此團的重要性，來訪對台美關係具正面發展意義。

不過陳以信說，這次是參議院軍事委員會例行性亞太訪問，考察美國印太策略與布局，不是台美關係重要突破；造訪也只有幾鐘頭，蔡總統要到機場會面，安排難以凸顯對台灣重視，沒安排與立院外交委員會委員會面也是美中不足之處。

陳以信 機場 拜登

延伸閱讀

拜登延續川普政策 美國軍事設施不可懸掛彩虹旗

拜登擴大制裁中國企業 國會將跟進

共和黨版基建案加碼500億 拜登仍拒絕

蒲亭：美企圖扼殺俄國發展 處事雙重標準

相關新聞

打疫苗免費地方領導中央 王鴻薇：指揮官換柯文哲會更好

中央今公部確診死亡人數達到37例，台北市議員王鴻薇指出，37條人命換總統3分半鐘談話，連免費接種疫苗都跟在柯文哲後面，台...

香格里拉對話取消 促成全球疫情以來美議員首發訪台

美國3位跨黨派聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris C...

美參議員明訪台 陳以信：安排難凸顯美國對台灣重視

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（...

美國三位參議員將過境訪台 蔡英文明早接見談台美關係

關於美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）...

美國3參議員明訪台 黨政人士：當中有拜登超級好朋友

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率訪問團，將於明天訪問台灣。黨政人士表示，這次的訪問團中主要三位參議員是由跨黨派所組...

就台美關係交換意見 美國跨黨派參議員訪團明天抵台

外交部今天表示，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Ch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。