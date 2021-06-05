美參議員明訪台 陳以信：安排難凸顯美國對台灣重視

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）明訪台，蔡英文總統將至機場會面。國民黨立委陳以信晚間表示，此團具重要性，但相關安排仍難以凸顯美國對台灣重視。

陳以信表示，此次參訪團成員昆斯接下美國總統拜登原參議員席位，是拜登好朋友，顯示此團的重要性，來訪對台美關係具正面發展意義。

不過陳以信說，這次是參議院軍事委員會例行性亞太訪問，考察美國印太策略與布局，不是台美關係重要突破；造訪也只有幾鐘頭，蔡總統要到機場會面，安排難以凸顯對台灣重視，沒安排與立院外交委員會委員會面也是美中不足之處。