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美參議員明訪台 陳以信：安排難凸顯美國對台灣重視
美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）明訪台，蔡英文總統將至機場會面。國民黨立委陳以信晚間表示，此團具重要性，但相關安排仍難以凸顯美國對台灣重視。
陳以信表示，此次參訪團成員昆斯接下美國總統拜登原參議員席位，是拜登好朋友，顯示此團的重要性，來訪對台美關係具正面發展意義。
不過陳以信說，這次是參議院軍事委員會例行性亞太訪問，考察美國印太策略與布局，不是台美關係重要突破；造訪也只有幾鐘頭，蔡總統要到機場會面，安排難以凸顯對台灣重視，沒安排與立院外交委員會委員會面也是美中不足之處。
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