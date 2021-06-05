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香格里拉對話取消 促成全球疫情以來美議員首發訪台

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨籍現任參議員蘇利文（如圖，Dan Sullivan）將和譚美（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）旋風訪台數小時 美聯社
共和黨籍現任參議員蘇利文（如圖，Dan Sullivan）將和譚美（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）旋風訪台數小時 美聯社

美國3位跨黨派聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）將旋風訪台數小時，據了解，這趟亞洲行原為新加坡香格里拉對話訪問團，該論壇因疫情取消，議員們決定訪問南韓與台灣，了解台灣情況並表達支持關心；訪台行程結束後，三人就會飛回南韓，搭乘班機返國。

知情人士表示，駐美代表蕭美琴為爭取美國釋出疫苗，透過國會議員幫忙，5月中旬時，這3位議員向台灣方面表示，將延長亞洲行，拜訪台灣，以展現對台堅定友誼與支持。

其中，華泰裔的譚美首度訪問台灣，蘇利文和昆斯都有訪台經驗，他們5日訪問南韓，在首爾會晤南韓產業通商部長，6日轉往台灣。

據了解，為了這一趟台灣行，這三位議員結束首爾訪問行程後，隔天清晨趕赴機場飛抵台北，在防疫規定限制下不能離開機場，因此就地在機場會晤政府官員，旋風訪問結束後，訪團將飛回南韓，搭機返美，以參加7日即將開議的參議院院會。

知情人士表示，這可算是真正的風塵僕僕，連吃頓飯看看台灣的時間都沒有，只為表達對台支持與關心，與當面了解台灣詳細需求。

據了解，在台灣爭取美國釋出疫苗的過程中，這三位議員出力不少，他們說，去年美國疫情嚴峻之際，各自的選區都收到台灣捐輸的個人防護裝備，因此願挺身為台爭取，也希望訪問台灣；不少國會議員以各種方式向白宮、向國務院表達關切，讓台灣能在首波釋出就被納入。

相較上回前參議員陶德（Chris Todd）率團訪問台灣，這次訪團裡雖也有美國總統拜登好友，但屬於國會議員訪問台灣的性質；至於議員們在會晤過程中是否傳遞美國行政部門的訊息，知情人士表示，要看雙方會面實際情況才會了解。

機場 疫情

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