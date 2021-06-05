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美國3位參議員將過境訪台 蔡英文明早接見

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國3位參議員將過境訪台，蔡英文總統明早接見。 本報系資料照
美國3位參議員將過境訪台，蔡英文總統明早接見。 本報系資料照

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，將於明天訪問台灣。總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎美國訪團配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台，蔡英文總統預計將於明天上午8點半，於國軍松山空指部機場接見訪問團。

張惇涵表示，此次訪團由跨黨派聯邦參議員組成，預計雙方將就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見，尤其台灣正值面臨疫情挑戰之際，感謝訪團配合落實防疫規範訪問台灣，充分展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

張惇涵指出，三位參議員皆長期堅定支持台灣，達克沃絲、蘇利文兩位參議員是聯邦參議院軍事委員會成員，多次力挺友台法案；昆斯參議員則是聯邦參議院外交委員會成員，也是「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）及「台北法」（TAIPEI Act）的共同提案人。

張惇涵表示，此次訪團也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規畫的國際訪團，對於三位堅定支持台灣的參議員能在此時此刻訪台，總統府表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台美在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

張惇涵 疫情 總統府 蔡英文

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