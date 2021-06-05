批謝志偉撈過界 藍諷「一劑無成」就是廢

日本雪中送炭捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，國民黨文傳會副主委黃子哲說，我駐德代表謝志偉迄今沒幫忙台灣購得任何德國BNT疫苗，竟還有臉今天開直播，把自己當名嘴般，對日贈台疫苗一事夸夸而談。

黃子哲指出，日贈台疫苗消息曝光後，開始有媒體用內幕報導，點名幕後推手有副總統賴清德以及駐日代表謝長廷等人。雖然有親綠的資深媒體人要求民進黨內部閉嘴，不要攬功及互打。但只要能把救命的疫苗，幫國人及時取得來注射，要搶功、放話、大內宣、或大內鬥等，通通給予充分尊重與祝福。

黃子哲批，反觀謝志偉迄今沒幫忙台灣購得任何德國BNT疫苗，竟還有臉今天開直播，把自己當名嘴般，對日贈台疫苗一事夸夸而談，完全卻沒有對自己的無能有任何一絲絲的愧疚與反省。這種厚顏無恥，還「一劑無成」的駐德代表，就是廢！

黃子哲說，離譜的是，他還認為日本捐台疫苗，就是證明日本要與台灣「命運共同體」。過去日本311大地震，台灣捐給日本約200億日圓，居全球之冠，這次日方也特別強調贈台疫苗是感念這份恩情。一碼歸一碼，在患難中，雙方彼此的善意與援助都是台日友好的展現，但謝志偉上綱到台日形成命運共同體，不僅多了、過了，還很噁心。況且一個駐德代表，對台日關係指指點點，根本是撈過界、管太多，是有想過謝長廷的感受嗎?

黃子哲說，直播影片中，謝志偉自己給「團結」的新解是，「放尿大伙一起噴」。這讓我想起，日前藝人張小燕PO圖，指台灣人的命也是命，別再刁難，給我們疫苗。遭謝志偉怒嗆是在「挑起仇恨」。問題是，台灣的新冠肺炎疫情到今天已感染破萬例，死亡人數破200人，我國迄今就算加上日本捐贈的疫苗，也不過取得200多萬劑，遠遠不足群體免疫所需的數量。人民要求政府加快取得疫苗速度來保命，也要被謝志偉「潑糞」說是對政府居心不良，挑起仇恨，謝志偉低級到很可惡。

黃子哲說，蔡英文總統在謝長廷的臉書上留言感謝，建議她也不妨也去謝志偉的臉書上留言，要滿嘴屎尿的謝志偉，若幫忙不了台灣取得疫苗的話，就乖乖閉嘴，不要尸位素餐，還低級秀下限，在外丟人現眼，生雞蛋沒有，放雞屎一堆。