國民黨20輛車環台抗議 林右昌嗆江啟臣：徒增防疫破口

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者說明會時，媒體詢問有關國民黨6月6日將動員約20輛遊覽車環島全台抗議活動，林右昌呼籲國民黨主席江啟臣，指此舉不符合社會期待，將徒增防疫破口，勸國民黨懸崖勒馬、迷途知返。

林市長表示，在同島一命、團結抗疫之際，國民黨發起這樣的活動，每輛車20人，20輛車，超過400人在全台各地趴趴走，這不是群聚，什麼才是群聚？

林市長更表示，民眾為了防疫，都努力克制不敢出門，捷運站跟大型商業區都沒人，旅行業與進香也都取消出團，連國民黨縣市長也一直呼籲民眾，盡量少出門待在家裡。

林市長最後說，現在疫情嚴峻，對防疫團隊最好的幫助，就是待在家裡不要到處亂跑，若幫不上忙也別添亂，更不要為數月來辛勞協助防疫工作的警察同仁，增加額外且不必要的執勤壓力。