把機會留給需要第1劑的人 鄭文燦延後接種第2劑疫苗

桃園市長鄭文燦4月12日接種第1劑AZ疫苗，原定6月初要打第2劑，但他下午在疫情說明記者會表示將延後4周，理由是把機會讓給需要第1劑的人；有關30多歲男子打疫苗血栓花70萬元自救一事，鄭文燦也在記者會上允諾費用由市府募集的防疫基金支付，另也強調疫苗是安全且有效的，鼓勵民眾接種。

鄭文燦表示，桃園近日分配到的疫苗數量有8萬1千餘劑，目前約有1萬2千餘劑還沒施打，但施打對象都以造冊，預計下周就全數打完。

針對疫苗接種順序，民間許多單位及個人認為自己職業有潛在風險，應優先施打。鄭文燦坦言，有接到30、40個單位建議，但桃園現有疫苗真的不夠，按照中央指示的1到3類對象安排，2、3類對象就有不足情況，要等日本贈送的疫苗拆封、檢驗合格，才有望進行更大的施打計畫。

鄭文燦表示，施打疫苗必須要有防疫戰略高度，目前防疫戰略是要讓高風險的第一線人員接種第1劑疫苗情況普及，「因為只要接種第1劑就有70%防護力，所以他先把機會讓給要接種第1劑的人」。另外，日本贈送的疫苗使用方針，也應該是以第1劑普及、第1線防疫人員優先為原則。

另外，桃園一名30歲男子因為施打AZ疫苗出現血栓症狀，扣除健保給付，又自費70萬元才保住性命；鄭文燦承諾70萬元由市府支出，同時也強調疫苗安全有效。

他表示，市府針對已經施打AZ疫苗的7萬名對象，相關單位都有透過「疾管家」APP掌握追蹤，如果還有發生類似事件，我們一樣會以高標準給予協助。