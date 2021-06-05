台南佳里區黃昏市場1攤商確診 目前尚未找到感染源
台南市今天新增1名本土確診案10875，該案為60多歲女性流動攤商，平常在佳里區第一黃昏市場擺攤，5月27日開始全身痠痛，到診所就醫症狀未緩解，3日到醫院採檢，4日確診。她曾在5月22日到30日到佳里區第一黃昏市場，全程有戴口罩，目前感染源還在追查中，已匡列27名相關接觸者，包括診所醫院的醫護及1名病患。
衛生局長許以霖指出，該名60多歲女攤商，在5月27日開始全身痠痛，5月31日到6月2日曾到診所看診，3日因症狀未緩解到醫院採檢，4日確診。她在5月22日到30日自行開車到第一黃昏市場，外出全程有戴口罩，已匡列27名相關接觸者，包括2家人、4職場同事居家隔離，7名診所醫護自主健康管理，14名醫院醫護及1名病患自我健康監測。
許以霖說，由於該個案昨天才確診，大部分都在黃昏市場擺攤，目前衛生局人員全力加速疫調，相關足跡也請警察局以手機定位來查足跡，會盡速釐清感染源，個案涉足地點皆已完成清消。
台南市長黃偉哲說，台南市政府對於市場群聚花了很大的心力，最早要求公私市場實聯制，由於佳里第一黃昏市場為露天街道，坦白講要完全封閉出入口有困難度，但一定會要求實聯制，若不配合實聯制，導致確診者足跡無法完成匡列，市場方面會有相對應的處置措施，下周將針對未落實市場實聯制規定者祭出裁罰。
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