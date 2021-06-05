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侯友宜呼籲：都有公布重熱區　拜託長輩們出來廣篩

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，都有公布重熱區，要民眾出來快篩，他拜託長輩們出來廣篩，把隱藏的陽性確診者找出來。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜說，都有公布重熱區，要民眾出來快篩，他拜託長輩們出來廣篩，把隱藏的陽性確診者找出來。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市今天新增本土病例214人，新北市長侯友宜指出，三重區的趨勢逐漸走高，指出鄰近三重的蘆洲地區也要一起備戰，侯友宜也說，都有公布重熱區，要民眾出來快篩，他拜託長輩們出來廣篩，把隱藏的陽性確診者找出來。

侯友宜表示，今天確診人數最多區為板橋49人、中和29人、三重24人，其他區域仍在高風險期，到現在為止沒有舒緩的現象，還是要低度再低度活動。

新北市社區篩檢站已篩檢30959人，陽性率2.5，侯友宜表示，陽性率比昨天低一點，還要持續觀察，針對疫情往下降有3關鍵，包含低度活動讓傳播鏈阻絕、因為重症者多，搶救重症也是關鍵、最後是施打疫苗穰防疫更到位。

侯友宜指出，這幾天三重的趨勢，發現三重的確診個案逐漸走高，有一點擴散，三重高風險里有25里，確診數564人，經發局市場處機天去稽查水流公市場，發現依然人潮多，管制沒有落實，經發局已開稽查單，防疫做不到就暫停營業，三重蘆洲都要全力備戰。

侯友宜呼籲，都有公布重熱區，要民眾出來快篩，才能把隱藏確診個案找出來，雖然一直說但大家很猶豫，很多長輩都不出來，反而看到非長輩的民眾出來篩檢，拜託出來快篩廣篩，把隱藏的陽性確診者找出來，希望大家來配合。

侯友宜 快篩

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