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日方聲明王定宇感動熱淚盈眶 斥中國阻撓疫苗藍營搗亂

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
民進黨立委王定宇表示對日本駐台代表泉裕泰大使的一席話，感動到熱淚盈眶。 本報系資料照
民進黨立委王定宇表示對日本駐台代表泉裕泰大使的一席話，感動到熱淚盈眶。 本報系資料照

日本贈台疫苗、駐台代表聲明「希望幫助台灣，像當年台灣當年對我們做的一樣」；民進黨立委王定宇今天表示，「看到日本駐台代表泉裕泰大使的這番話，一讀再讀，感動到熱淚盈眶！」

王定宇也回應日方說法，表示這份感動是來自台灣、日本雙方民間到政府的真誠互動、互助，這樣強大的民間基礎，是促成台日時常互相幫助的重要關鍵，也是看不見卻真實存在的「台日安保社會基礎」！

王定宇話鋒一轉指出，自從日方釋出疫苗援台計劃訊息之後，中國不但數度公開抨擊日本政府，更持續透過外交管道對日施壓。「外交消息透露，直到疫苗來台前最後一刻，中國還派出公使到日本外交部極力阻攔，令日方不禁傻眼」。

王定宇表示，「有個建議，真的希望中國能聽進去，中國一面阻擾台灣在國際上取得疫苗的努力；一面又說要提供疫苗給台灣，這種做法只會讓人厭惡，放下這種做法，台灣跟中國是可以當好鄰居的」。

王定宇也質疑藍營的「疫苗之亂」，認為藍營頻頻質疑蔡政府、指揮官陳時中防疫政策，高喊疫苗不夠、又到總統府按喇叭抗議，「種種行徑讓聯電榮譽董事長曹興誠也看不下去」，批評「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪！」藍營聽得進去嗎？

立委王定宇在臉書貼文表達對日方的感謝與感動，並質疑中國阻撓日本疫苗來台、引用曹興誠說法斥責藍營的「疫苗之亂」。記者周宗禎／翻攝
立委王定宇在臉書貼文表達對日方的感謝與感動，並質疑中國阻撓日本疫苗來台、引用曹興誠說法斥責藍營的「疫苗之亂」。記者周宗禎／翻攝
立委王定宇在臉書貼文表達對日方的感謝與感動，並質疑中國阻撓日本疫苗來台、引用曹興誠說法斥責藍營的「疫苗之亂」。記者周宗禎／翻攝
立委王定宇在臉書貼文表達對日方的感謝與感動，並質疑中國阻撓日本疫苗來台、引用曹興誠說法斥責藍營的「疫苗之亂」。記者周宗禎／翻攝
立委王定宇在臉書貼文表達對日方的感謝與感動，並質疑中國阻撓日本疫苗來台、引用曹興誠說法斥責藍營的「疫苗之亂」。記者周宗禎／翻攝
立委王定宇在臉書貼文表達對日方的感謝與感動，並質疑中國阻撓日本疫苗來台、引用曹興誠說法斥責藍營的「疫苗之亂」。記者周宗禎／翻攝

疫苗 日本 王定宇

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