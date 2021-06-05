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嬌生和BNT疫苗力拚下週通過緊急授權！食藥署長證實

陳時中稱下周將通過BNT疫苗緊急授權 郭台銘辦公室回應了

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病危確診患者不再CPR？指揮中心提治療5指引

聯合報 / 記者蕭羽耘陳雨鑫謝承恩許政榆／台北即時報導

指揮中心昨公布，重症數據中，有1560人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，占17.5%；而年齡為60歲以上的個案有3330位，其中有1087例為為重症，占該年齡層32.6%。

醫療應變小組副組長羅一鈞說，針對重症治療，全台有許多醫師，透過過去、現在累積經驗，病患最後若病程不可逆，臨床醫師會跟病患家屬討論，是否有需要急救，或是DNR不急救，特別針對年紀大或先前有意願，經過家屬考量、個案評估，不是臨終做不急救，這是例行規定。

他指出，不管是指揮中心或是醫學會有五大指引，第一、氧氣跟呼吸器使用，基於兩個原則，針對血氧降低，不用插管會用非侵入式，使用鼻氧管，或是面罩給予氧氣濃度、第二、就是用一般呼吸器使用原則，必要可以用俯臥的協助恢復氧氣。

羅一鈞說，第三就是病毒治療瑞德西偉，第四就是用類固醇與單株抗體治療。至於最後，有些醫院針對血栓高風險的族群像是驗到D-dimer的監測會做相關的血栓治療，有特殊考量或是不可逆才會有CPR的問提。

至於北病南送部分，指揮官陳時中說，還是做醫療資源分配，免得疫情爆發熱點區，避免醫療量能壓垮，減輕熱點區醫療量能壓力，台北市相對病房稍鬆，新北仍很緊，兩邊有區域聯防計畫，我們也積極分配，讓量能更有效率。

血栓 醫師

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