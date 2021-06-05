批蔡政府是疫情惡化元凶 國民黨團：亡者家屬應要國賠

本土疫情持續升溫，至今已有逾萬人確診，近200人死亡。國民黨團總召費鴻泰上午至總統府前疾呼，民進黨政府採購疫苗龜速，難道真覺得台灣老百姓還可以等三個月？真的要殯葬禮儀公司股票每天長紅？因染疫死亡者的家屬應要求國賠。

費鴻泰批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對諾富特管理問題兩個半月不查，又同意民進黨立委范雲促成機師檢疫鬆綁為3+11天，這兩個政策讓台灣防疫出現破口，讓台灣人民陷入死亡與恐懼中。

費鴻泰表示，現在誰給台灣世界衛生組織（WHO）認證疫苗都很感謝，但鴻海創辦人郭台銘與佛光山表態捐疫苗已經一周，陳時中卻享受擋人為快樂之本，拚命擋快篩不讓真實數字呈現，拚命擋疫苗證明自己是台灣的老大，要幫高端發展。

費鴻泰說，民進黨政府要錢，台灣人民會給，老百姓真的很卑微，只要活下去，只要家人的安全，蔡英文總統如果還有良心，就趕快讓郭台銘與佛光山申請採購疫苗案通過。

國民黨團上午繼續「我要疫苗，台灣要活命」活動，由費鴻泰與黨團書記長鄭麗文率部分黨籍立委至總統府抗議。

鄭麗文表示，郭台銘宣布要買原廠BNT疫苗贈與國人，72小時內就備妥衛福部要求的眾多文件，但政府卻是朝令夕改、因人設事，每天創造不需要的障礙，百般刁難民間捐贈疫苗，心態為何？

鄭麗文說，郭台銘表態捐贈500萬劑BNT原廠疫苗後，佛光山隨即跟上，但現在兩個單位雙雙被擋，連也有意捐疫苗的慈濟，想要普篩與疫苗的八大工商團體都止步，民進黨政府就是台灣今天疫情惡化的最大元兇。

鄭麗文呼籲，民進黨政府應戴罪立功，本周就放行郭台銘與佛光山捐贈疫苗申請，之後就還會有人跟進，否則「台灣沒有政府沒關係，台灣人民自己救自己」。

費鴻泰表示，現在已是中華民國史上第一次有傳染病超過萬人確診情況，陳時中每天記者會說到死亡人數臉都是紅的，全國百姓都陷入恐懼中，但民進黨政府仍不放行民間捐贈疫苗，究竟怎樣的數字才能把蔡總統的良心喚回來？