疫情熱區有出家人、學生返嘉避疫 嘉縣啟動返嘉鄉親關懷

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣確診案例多與熱區移動接觸史有關，疫情熱區外縣市返嘉鄉親，引發民眾恐慌與壓力；縣府要求各村里訪視調查，目前有百名雙北市民近1個月內返鄉，村里長訪查，有出家人也有學生，縣府啟動「外縣市返嘉鄉親關懷行動」，主動致電關懷並衛教相關防疫知識，提醒鄉親務必堅守沒事「宅」在家的共識，減少不必要移動。

朴子市文化里長楊石旭說，里內最近有雙北返鄉鄉親，都會用手機簡訊用LINE向里長報到，有出家人也有大學生，他前往訪視，都按規定在住處自主健康管理，訪視關懷無強制力。

縣府說，返嘉鄉親關懷行動，由民政處請村里長協助調查，最近1個月，村里如有雙北或熱區返嘉鄉親應加強通報，由縣府關懷服務中心主動致電提供衛教關懷，如發現症狀，立即協助就醫，請鄉親自我健康管理14天，勿群聚，才能減少防疫漏洞。

縣長翁章梁說，關懷服務中心針對「居家隔離、居家檢疫、自主健康管理」或有心理諮商需求民眾，提供「零距離」通訊心理諮商服務。運用「安、靜、能、繫、望」五招心關懷：「安」指戴口罩、勤洗手，健康監控。「靜」促進平靜鎮定，深呼吸、放鬆、休息、調適正面思考。

「能」:提升效能感，安排作息轉移，找回自我控制感。「繫」:利用網路與電子媒體，維持與外界的溝通。「望」:灌注希望，跳開負面思考，保持正向希望。熱區返嘉鄉親有症狀或不適，請撥打1922專線尋求協助；有心理諮詢服務需求，可打衛福部免付費安心專線1925(依舊愛我)或「嘉縣府關懷服務中心專線」（05）3621150 。