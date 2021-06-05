曹興誠批藍甘為中共犬馬 費鴻泰：跟蔡丁貴有何不同？

本土疫情蔓延，國民黨屢針貶民進黨政府防疫不力，卻遭聯電榮譽董事長曹興誠批評「甘為中共犬馬」。國民黨團總召費鴻泰上午回批，曹賣個古董可賺好多億元，但有捐錢給台灣買疫苗？鴻海創辦人郭台銘比曹強1萬倍，「我們鄙視你」。

費鴻泰也質疑，不知道曹興誠現在是哪一國人，如果已是新加坡人，卻還在在指指點點台灣的事情合適嗎？且現在新加坡人多已打疫苗，曹的做法跟跟台獨人士蔡丁貴一樣，到美國打BNT疫苗後回來要台灣人民勇敢、共赴國難有什麼兩樣？

費鴻泰說，郭台銘賺錢後買500萬劑BNT疫苗捐台灣人民，曹興誠賣古董也賺很多錢，但有拿出任何一毛錢幫老百姓買疫苗？相對於郭，曹道德良心就差很多，曹的良心是什麼顏色？

費鴻泰說，曹興誠如果是新加坡人，就不要管台灣的事，不是中華民國國民，少在那滿口仁義，「你不配」；曹自己去做別人犬馬，但國人都是堂堂正正中華民國國民。