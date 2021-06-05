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金管會成員到新北打疫苗 衛生局：中央提供名單

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
網路流傳新北某衛生所施打疫苗的名單，有列入金管會成員。圖／報系資料照片
網路流傳新北某衛生所施打疫苗的名單，有列入金管會成員。圖／報系資料照片

網路流傳新北某衛生所施打疫苗的名單，有列入金管會成員，有網友提問，以為目前只有第一線基層醫療人員可以施打，不知道金管會的風險也很高。新北衛生局指出，這是中央提過來的名單，屬於第二類公費施打人員。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，但目前疫苗短缺，雖陸續有疫苗抵台，但只開放給前三類人員施打，分別為醫療人員、中央與地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員。

新北衛生局說，新北收到預約後就造冊施打疫苗，金管會成員名單由中央審核過後提供，至於這些人為何符合施打資格，則由中央認定。

新冠疫苗

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