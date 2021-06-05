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民間申購疫苗卡關 孫大千：政府再看好戲犧牲全民健康

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

國內新冠疫苗嚴重不足，民間與地方政府接力表態要申請採購疫苗捐贈，中央流行疫情指揮中心不僅訂規範，指揮官陳時中還放言他敢講現在買不到疫苗。錢立委孫大千上午在臉書質疑，政府再抱看好戲心態，犧牲的是台灣人民健康安全。

孫大千認為，如果去年指揮中心可透過東洋公司採購疫苗，為什麼今年不能夠同樣的採取東洋模式，讓民間成為政府助力，而不要讓政府成為民間阻力。

孫大千表示，基於國際社會政治現實，以台灣政府身分向世界各國原廠採購疫苗，也許會遇到簽約名稱問題；如果透過企業組織和民間團體擔任政府的白手套，也許有機會可以避免因為政治因素所造成的阻礙。

孫大千說，台灣企業領袖和民間人士在國際上一向擁有豐沛的人脈和資源，關係觸角絕對比指揮中心更為廣泛和全面，政府應更加積極主動態度善用這樣的優勢，也許有機會聚沙成塔，突破當前所面臨採購瓶頸。

孫大千認為，若指揮中心所在意的是疫苗品質和真偽，就算採購過程透過重重廠商，也可以溯源方式確認，又何必一定要堅持取得原廠的授權書？

孫大千表示，在解決台灣疫苗困境上，政府和民間應屬於合作關係，而非競爭關係，倘若指揮中心仍然抱持著「看好戲」的心態，硬要擺出一副「我買不到，你們也不可能買到」的嘴臉，那麼最終被犧牲掉的就是台灣人民的健康安全。

新冠疫苗 孫大千 台灣人

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