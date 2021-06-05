阿北吃到炸藥！為防疫槓上中央 柯文哲10大金句爆紅

阿北吃到炸藥啦！

因應本土疫情嚴重，台北市長柯文哲每天召開記者會，說明疫情狀況與防疫政策。有話直說的他，不只用最直接的方式宣導防疫，還常為防疫政策開嗆中央，天天爆出嗆辣「金句」，創下近半年網路聲量高峰，網路正負評比更勝過陳時中，一針見血的語錄獲網友讚「阿北講話就是霸氣」。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，柯文哲近一個月在疫情記者會上講出哪些「柯氏語錄」。

image source：臉書／柯文哲

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NO. 10 要保護本島生技產業，還是保護本國人民生命？

時間：5月31日

柯文哲幾乎每天在防疫記者會都強調「疫苗」才是解決疫情之道，不過國產疫苗二期還在進行中，柯文哲質疑，國外三期做完的疫苗有通過國際認證，也有明確價格，還可馬上採購，政府卻簽約採購二期都還沒做完的國產疫苗，「到底中央是要保護本島生技產業，還是保護本國人民生命？」

柯文哲要求中央講清楚理由，呼籲「要考慮國家的最大利益，不是考慮兩家生技產業的最大利益」，隔天更直言蔡英文總統看到高端疫苗跌停就趕快開記者會，暗諷蔡英文護盤股價。

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NO. 9 綁樁腳也不用這麼多錢！政治要有良心

時間：5月29日

中央日前推出「紓困4.0」方案，提高紓困預算至6,300億元，柯文哲質疑為何不拿去買疫苗？說明一年前全球還沒有疫苗，各國只能陷入封城、解封的循環，對於經濟層面是很大的負擔。但現在疫苗已經成熟，應該要讓國人全面施打疫苗，才能真正解決問題。

柯文哲說，中央與其花6,300億元紓困，不如將十分之一的金額拿出來，用600億元買疫苗，「綁樁腳也不用這麼多錢，政治要有良心」。

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NO. 8 再撐3個月，我認為餓死的會比病死的還多

時間：5月31日

全國進入第三級警戒，柯文哲亦曾呼籲國人進行「自動自發封城」，靠國民素質的自我管理防疫，也就是沒事就待在家裡，減少人與人間的接觸。

不過柯文哲認為，自動自發封城策略雖然奏效，中央仍要思考管制狀況還要維持多久，一旦鬆懈病毒就可能死灰復燃，如果管制再拖3個月，恐怕「餓死的會比病死的還多」，因此疫苗才是最終的解決方案。

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NO. 7 今天由不得你！從現在起所有醫護人員全去打疫苗

時間：5月20日

由於醫院頻傳院內感染事件，柯文哲5月20日在記者會上宣布，已向北市聯合醫院下令，要求醫院從院長到掃地人員，所有人都要施打疫苗，談及過去有些醫護人員不願意打疫苗，但是這就如同不戴鋼盔上戰場，「今天由不得你！從現在起所有醫護人員全去打疫苗」。柯文哲還舉例，當部下第一個條件就是「不要造成長官的麻煩」，不打疫苗就是在造成大家麻煩，希望醫護人員都能多加配合。

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NO. 6 萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒？死11個不算多？

時間：5月26日

國內疫苗不夠打，美國在台協會（AIT）處長酈英傑5月26日在發表卸任演說時，回應美國疫苗派送事宜，表示台灣是世界上確診率相對低的地方，仍在擬定疫苗派送標準，柯文哲聞言痛批：「萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒？死11個不算多？」分析美國就算有疫苗，也一定是讓美國人先打，台灣不會在優先名單中，因此柯文哲希望中央能自己著手處理國內疫情，先買國際現貨疫苗，不要一拖再拖。

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NO. 5 不要在外面吃東西（霸氣比中指）

時間：5月15日

因應疫情變化，柯文哲5月15日親上火線說明「第三階段防疫計畫」，不斷重申「盡量留在家裡，沒事不要外出；外出要戴口罩；不要在外面吃東西」，不過他以手指細數3項原則時，卻疑似偷比中指，相關影片遭網友瘋傳，成為熱門梗圖素材，連網紅鳳梨（吳泓逸）都爭相模仿。

柯文哲17日在疫情記者會再度強調防疫3原則，差點又比出中指，趕緊收手笑稱「不要再比了。」

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NO. 4 中央對付新冠肺炎若能像對付我這麼用心，局面就不會搞成這樣

時間：5月30日

柯文哲曾砲轟中央「與其花6,300億元紓困，不如花600億元買疫苗」，遭政院回應已編列339.5億元採購疫苗後，柯文哲更加不滿，表示「越講我就越生氣」，質疑預算已經編了，那疫苗在哪裡？

因此柯文哲認為，重點不是編列預算，而是疫苗要到手，直批中央別每天做梗圖轉移視聽，「中央對付新冠肺炎若能像對付我這麼用心，局面就不會搞成這樣」。

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NO. 3 不要在辦公室看數字，阿達馬孔固力（腦袋裝水泥）！

時間：5月28日

雙北醫療量能緊繃，指揮中心5月28日公布北市專責病房還有682個空床，柯文哲不屑地說「怎麼可能嘛」，砲轟中央是「阿達馬孔固力（腦袋裝水泥）」，不知道682這個數字到底是從哪來的。

柯文哲要求中央不要坐在辦公室裡看數字，直接到急診室外站一下，馬上就能知道是否真如報表上所看到的，還說「只要稍微有常識就知道，不可能有幾百床空床」。

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NO. 2 你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去，鬼扯！

時間：5月29日



柯文哲與中央多次為「空床數計算」隔空交火，衛福部次長石崇良5月29日表示，台北市目前共有652間專責病房，加上現在改採2人一室原則，總床數最新已到1235床，扣除已收治的548人，現在應有687張空床。

柯文哲聽到石崇良這番話痛批，現在病床數已經變成口水戰，嗆聲「如果我還在台大醫院當柯P，你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去，鬼扯」，還在講話同時比出砸病歷的手勢，毫不掩飾的暴怒舉動，引發網友熱烈討論；石崇良後續則回應「病毒才是我們共同的敵人」。

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NO. 1 高端股票一跌停，剛好蔡總統就趕快出來開記者會

時間：6月1日



蔡英文總統5月31日在臉書上直播報告疫苗進度，澄清政務人員絕無炒股行為，柯文哲隔天聞言開嗆：「大家心裡都有一把尺，新冠肺炎死亡人數已經超過100個，也沒有看過蔡總統出來開記者會，昨天高端股票一跌停，剛好蔡總統就趕快出來開記者會」，諷刺蔡英文是在護盤股價。

柯文哲重申，雖然他同意要扶植國內生技產業，但事情有輕重緩急，有疫苗可以先進來就開始打；總統府對此表示「政治口水無助於防疫」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月04日至2021年06月02日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲金句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



