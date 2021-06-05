【即時快評】三級警戒不知何時終 政府卻急著表功說嘴

在國人需要疫苗卻一劑難得下，台灣昨天終於獲得日本捐贈124萬劑AZ疫苗，不啻是一次及時雨。但面對確診人數已經破萬，且疫情還在燃燒下，台灣需要更多疫苗是不爭事實。此時此刻，蔡英文總統所言「對用心付出的人，不需要酸言酸語」言之有理，但這不代表身為人民公僕的執政團隊可以不受監督和批評；因為，先前已經落後太多。

蔡總統在獲日捐贈的疫苗一抵達時開了記者會，表示現在國際間疫苗供給緊張，各國政府都在爭搶，「台灣的國際處境很艱困」是的，但她僅說對了部分事實。因為，反觀以色列、新加坡、南韓，他們早在去年中即下訂大量疫苗，以色列甚至不惜以高於市場行情價格搶貨；香港也在去年底倍妥了人口數3倍的疫苗，原因都在於他們知道疫苗的重要。

再看看美國，也因為透過全民接種疫苗，已逐漸脫離了疫情的威脅。觀看NBA季後賽的人應可發現，現在觀眾席上已出現在許多觀眾；紐約身為美國疫情重災區，如今處於解封階段，球場觀眾數逐漸往上提高，開始揮別疫情的陰影，放開大步迎接賽季。

而日本能對外提供疫苗，也是因為老早就搶先超買了三家藥廠共3億6400萬劑的疫苗，目前正施打的輝瑞、莫德納疫苗已足夠日本1億2千多萬人口施打2劑。

即使不比美國，看看同屬亞洲四小龍的韓、日、香港，為何向來以健保、公衛自豪的台灣竟會喪失先機，似乎完全忘了疫苗這件事？若比外有威脅的以色列，都能事前思考本身的處境，以高價取得疫苗，確保國家安全，何以台灣總只是一再抱怨中共阻擾？

台灣去年的確防疫有成，從台灣人民當時對陳時中一片擁載的熱況可知；政治人物做的好，國人是感恩的。但是，疫情起始至今一年多過去了，執政團隊強調的超前部署面對疫情破口，卻呈現出樣樣準備不及的窘態，其中最關鍵的保命疫苗更是付之闕如。為此，國人截至目前付出上萬人確診、近兩百人死亡，以及三級警戒尚不知何時才能解除的慘痛代價；面對國際友人的援助，更得彎腰感謝，感激涕零。

持平而言，當國人因為政府執政不利，深陷危機，連出門都有危險時，執政者趕緊危機處理難道不應該？即便有些初步成果，面對後面還有更多挑戰，可謂亡羊補牢都還來不及，那還有時間去表功、說嘴？