曹興誠批藍監督防疫甘為中共犬馬 鄭照新：看看郭台銘

本土疫情大爆發，藍營屢針貶民進黨政府防疫不力，卻遭聯電榮譽董事長曹興誠批評「甘為中共犬馬」。國民黨文傳會副主委鄭照新晚間在臉書反批，曹說法的粗暴抹殺因無法接受民進黨腐蝕民主，而投入制衡權力這一方的我輩的初衷。

鄭照新舉例，我國面對接受日本捐贈疫苗後仍不足窘境，政府不因以非疫情考量，消極面對其他民間企業及慈善團體捐贈疫苗，執政黨更應停止屢屢以民代和側翼傳遞錯誤疫苗負面假資訊，誤導民眾正確理解三大國際疫苗。

鄭照新說，一個忠誠反對黨，要「對國家忠誠」、「對政府監督」、「對人民負責」，無法接受曹興誠隨意指控國民黨為「中共犬馬」的說法，曹應「看看郭台銘」。

鄭照新表示，我國政府採購疫苗進度停滯，國民黨站在人民的立場主張，其他政府、慈善團體與民間企業捐助疫苗，政府同樣應該盡力爭取，爭取政府開放所有可為百姓取得疫苗的機會

鄭照新說，國民黨這樣的單純初衷，屢被抹紅攻勢困擾，阻止民眾在真相下就事論事，這是台灣公共政策始終無法進入深刻討論原因，讓宵小貪婪之徒在忠誠大旗庇護下得以苟且寄生，放任其腐朽開放社會公民資訊平衡與社會實質正義。

鄭照新反問，兩大黨對兩岸關係如何處理的意見或有不同，但不應動輒濫用忠誠標籤，為政府不當施政保駕，這是民主政治的精髓；目前國內疫苗持有青黃不接，與政府過去一年採購疫苗不積極脫不了關係，現在要再以抹紅卸責？