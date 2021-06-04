簡訊實聯制編8億元非付簡訊費？賴士葆：政院雙重說謊

國民黨立委賴士葆批評國家通訊傳播委員會（NCC）在紓困4.0預算中，以「疫情防治之簡訊實聯制」編8億元是趁火打劫，行政院發言人羅秉成回應預算是給電信業者業務費，簡訊仍不收費。賴晚間回擊，羅的說法避重就輕、魚目混珠。

賴士葆表示，羅秉成稱預算並非逐筆計算費用，但事實是，預算書明明就寫著「按預估80億則簡訊、每則0.1元計算」，所以總共8億元，羅的說法以涉及說謊，建議回去仔細看預算書再來回應。

賴士葆說，行政院政務委員唐鳳研發「簡訊實聯制」系統時強調，「簡訊完全免費，電信業者完全吸收費用」，但現在政府編「疫情防治之簡訊實聯制」支應，而非真如唐所言的由電信商吸收費用，唐也涉及欺騙老百姓。

賴士葆表示，政府推動5G建設，五大電信商共付1400億元，政府卻還編列預算時退給他們165億元「退佣」，行政院也是強詞奪理一番，非常納悶為什麼NCC對電信商這麼厚愛有加，已給他們165億元，現在還捨不得讓他們出8億元。

賴士葆批評，這個政府既要欺騙百姓博得美名，讓大家以為電信商替大家買單、又要送錢討好電信商，預算編列浮濫沒用在刀口上，想到這些錢都是向子孫借貸來的，如此揮霍，更讓人抓狂。