降低對醫護作息影響 國民黨挺醫護要疫苗快閃活動微調
本土疫情嚴峻，政府取得疫苗牛步。國民黨發動「挺醫護要疫苗、6/6齊發聲」活動，號召全民周日「午快閃、晚熄燈」，卻遭醫護質疑打擾休息，傍晚宣布形式微調，原室內敲擊玻璃、鍋碗瓢盆，改舉「挺醫護要疫苗」牌拍照上傳臉書。
國民黨呼籲，在不妨礙防疫、不群聚前提，6月6日中午室內居家舉牌「挺醫護要疫苗」拍照上傳臉書，戶外場所發聲吶喊「挺醫護、要疫苗」，開車行進間避開醫療院所地區鳴按喇叭，再自拍參與影片上傳臉書與社群網站，並hashtag「＃66齊發聲」、「＃挺醫護要疫苗」。
6月6日晚間「熄燈一分鐘，大家救台灣」活動，則是與民眾相約當天晚上8時，共同熄燈，用無聲的抗議，向蔡政府發出「挺醫護要疫苗」的信號。
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