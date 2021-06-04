新冠肺炎今增474例 新北仍在高峰期
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增341例新冠肺炎確診病例，本土個案為339例及2例境外移入個案，加上校正回歸本土個案133例，總計474例，累計確診數破萬；另今增加21死，累計死亡人數達187例。各縣市中，新北市227例為最多，台北市152例。新北市長侯友宜不諱言，疫情仍在高峰期，務必保持低度活動，鎖住傳播鏈。
侯友宜表示，廣設快篩站，就是希望大家出來篩檢，防堵傳播鍊，疫情已經持續三周，大家雖然悶在家，但請市民們多忍耐，期待保持低度活動，封鎖疫情傳播鍊。
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