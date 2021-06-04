美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

蔡英文總統今天針對疫苗與防疫發表談話表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗，美國白宮稍早前也宣布會協助台灣取得部分疫苗，對於美日陸續對台伸出援手，政府都相當感謝，也謝謝辛苦的外交團隊，協助台灣防疫奮戰，政府會持續跟相關國家溝通，確保疫苗穩定供給。

蔡英文指出，疫苗供給緊張，不是只有台灣，事實上各國政府都在爭搶疫苗；台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

蔡英文說，除了政府在努力，像是鴻海集團創辦人郭台銘、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙，也許一時還沒有看到成果，但也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。

蔡英文表示，下一個階段台灣將會進入大規模的疫苗施打，如同自己前幾天所說，預約平台已經快要完成，接種站在各縣市也都已經開始配合中央安排調配場所，疫苗施打有一定的順序，也請大家登記之後靜心等待，「輪到你，就去打」。

蔡英文指出，前幾天有護理師遭到確診者攻擊，前天自己也打電話慰問受傷住院的護理師，昨天看到傷勢較輕的護理師，因為掛念疫情和工作夥伴，在休養了一天後，就回到崗位繼續照顧病人，看了實在讓人不捨又感動；防疫人員都是盡了全力在拚，這一仗，要拜託所有的國人同胞，給他們最大的支持和鼓勵。

蔡英文說，這個週末三級警戒還在持續，再一次拜託大家，沒有必要就不要出門，減少群聚、做好防疫，謝謝大家的配合，有疫苗的好消息，只要確認，一定會盡快跟大家報告，請大家不要擔心。