快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府直播
蔡英文總統。圖／取自總統府直播

蔡英文總統今天針對疫苗與防疫發表談話表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗，美國白宮稍早前也宣布會協助台灣取得部分疫苗，對於美日陸續對台伸出援手，政府都相當感謝，也謝謝辛苦的外交團隊，協助台灣防疫奮戰，政府會持續跟相關國家溝通，確保疫苗穩定供給。

蔡英文指出，疫苗供給緊張，不是只有台灣，事實上各國政府都在爭搶疫苗；台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

蔡英文說，除了政府在努力，像是鴻海集團創辦人郭台銘、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙，也許一時還沒有看到成果，但也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。

蔡英文表示，下一個階段台灣將會進入大規模的疫苗施打，如同自己前幾天所說，預約平台已經快要完成，接種站在各縣市也都已經開始配合中央安排調配場所，疫苗施打有一定的順序，也請大家登記之後靜心等待，「輪到你，就去打」。

蔡英文指出，前幾天有護理師遭到確診者攻擊，前天自己也打電話慰問受傷住院的護理師，昨天看到傷勢較輕的護理師，因為掛念疫情和工作夥伴，在休養了一天後，就回到崗位繼續照顧病人，看了實在讓人不捨又感動；防疫人員都是盡了全力在拚，這一仗，要拜託所有的國人同胞，給他們最大的支持和鼓勵。

蔡英文說，這個週末三級警戒還在持續，再一次拜託大家，沒有必要就不要出門，減少群聚、做好防疫，謝謝大家的配合，有疫苗的好消息，只要確認，一定會盡快跟大家報告，請大家不要擔心。

AZ疫苗 蔡英文

延伸閱讀

嗆蔡英文是共匪 楊志良：蔡領導防疫中華民國一定亡國

蔡英文：日本124萬劑疫苗已登機 下午2時40分抵台

工商團體奔官邸盼自購250萬劑疫苗 蔡英文重申已購數量

女子酒駕撞車遭逮 酒測表偽簽蔡英文遭起訴

相關新聞

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

蔡英文總統今天表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗，美國白宮稍早前也宣布會協助台灣取得部分疫苗，對於美日陸續對台伸出援手，政...

日本捐疫苗沒問題「佛光山卻卡關？」　張鴻仁8點解析

國際搶疫苗搶得兇，台灣國內疫苗施打量仍不足，國際佛光山及鴻海企業旗下永齡基金會將捐贈及購買疫苗供國內使用，指揮中心要求備...

國產疫苗在雙北做三期試驗 柯文哲：一定會協助試驗

雙北疫情嚴重，陳宜民喊話台北市長柯文哲和新北市長侯友宜，可以讓國產疫苗在雙北疫區做三期試驗，引發熱議，對此，台北市長柯文...

台北加強型防疫旅館員工染疫 海洋大學再一男大生確診

基隆市長林右昌今天下午防疫記者說明會說明新增7名確診個案，其中10058為20多歲女性，是台北市萬華區加強型防疫旅館員工...

紅十字會盼政府疫苗採購超前部署 遺憾捐贈面臨困難

國內新冠肺炎本土疫情大爆發後，紅十字會接獲國內外相關團體欲捐贈疫苗，雖然政府與民間都認同「加快疫苗接種」是達到「群體免疫...

政壇大咖今日發文多談疫情 只有馬、蔡提到「六四」

台灣疫情蔓延的當前，追念「六四」這件事幾乎被遺忘，今天適逢「六四」事件32周年，但只見馬英九與蔡英文兩位前、現任總統發文悼念，有志於下一任總統大位的幾位政治人物，因確診人數就在6月4日破萬，幾無人談起「六四」，可說被新冠疫情完全淹沒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。