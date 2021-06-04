日本疫苗來台 柯文哲：希望唐鳳的預約系統連夜趕工

日本AZ疫苗來台灣，針對疫苗怎麼打，台北市長柯文哲說，他唯一提醒的是，唐鳳政委有一個網路預約系統，本來是預計6月中完成，可能要連夜加工，因為打疫苗最好是用預約系統，可避免打疫苗排隊群聚。

柯文哲說，台北市有一組人已經跟各大醫院和醫療院所討論疫苗怎麼打，第一線是39家合約醫院，若還要打更多，就利用12區行政區健康服務中心門診部，再超過再用大型接種站，為何這樣設計？因為打疫苗還是會有併發症，雖然不是很高，若醫院可以就用醫院，超過就用衛生所，超過才會用小巨蛋、世貿，因為這些場所要架設資訊站、網路很麻煩，原則上是好用的先用。

柯文哲說，這124萬劑疫苗來，不會明天就發24萬給北市，還有有計畫，按中央給北市數量， 做最有效運作來打完。

柯文哲說，唯一提醒的是，唐鳳政委有一個網路預約系統，本來是預計6月中完成，可能要連夜加工，打疫苗最好是用預約系統，可避免排隊、群聚，台北市本來也要做一個網路預約系統，但想中央要做，就避免重覆，用中央的系統打疫苗，因此希望中央連夜加工，打疫苗前把網路預約系統做好。