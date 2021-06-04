快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本助台AZ疫苗 王定宇：幕後大功臣是謝長廷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
日本助台AZ疫苗，王定宇看到謝長廷在送行時對著飛機雨中深深鞠躬非常感動。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書
日本助台AZ疫苗，王定宇看到謝長廷在送行時對著飛機雨中深深鞠躬非常感動。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書

日本無償贈送台灣124萬劑AZ疫苗，下午抵達桃園機場，王定宇在疫苗到達後臉書貼文，稱讚這一次日本疫苗成行，第一功臣是駐日代表謝長廷；王定宇還嗆說疫苗是即將過期不要的「刻薄嘴」應該閉嘴了，否則嘴「會爛掉」。

王定宇下午分享「這批疫苗三件事」：首先幕後功臣台灣駐日代表謝長廷，他與美國駐日大使Joseph Young、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎在5月24日討論並開始促成這件事，隔天薗浦健太郎先生馬上就和安倍前總理報告並請求支援。安倍前首相也隨即回應立刻著手進行。

王定宇說，下著雨的日本成田機場，看見謝長廷大使在雨中送機，曾任行政院長的謝長廷，向這批協助台灣防疫的疫苗深深一鞠躬，令人動容！

王定宇指出，謝大使在與蔡英文總統臉書公開互動時，特別提到這批疫苗，有效期限是到10月14日，「有些刻薄嘴說疫苗是即將過期不要的，應該閉嘴了，否則會爛掉喔」。

王定宇還說，疫苗運送途中，美國軍機伴飛，不知是巧合？或是計畫中？

日本助台AZ疫苗，王定宇稱讚幕後大功臣是駐日代表謝長廷（前右）。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書
日本助台AZ疫苗，王定宇稱讚幕後大功臣是駐日代表謝長廷（前右）。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書
王定宇稱讚幕後大功臣是駐日代表謝長廷，強調疫苗10月才到期，說快過期的人再不閉嘴「嘴會爛掉」。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書
王定宇稱讚幕後大功臣是駐日代表謝長廷，強調疫苗10月才到期，說快過期的人再不閉嘴「嘴會爛掉」。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書

AZ疫苗 王定宇 謝長廷

延伸閱讀

日援贈我國AZ疫苗已起飛 謝長廷冒雨送機鞠躬感謝

王定宇日前遭游淑慧嘲諷 今反擊指游發言有「低能化」現象

朱學恒送喪禮花盆給疾管署 王定宇：倒楣的是全體國人

進口疫苗稀少遭質疑炒股 王定宇指藍營有人涉超買高端

相關新聞

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

蔡英文總統今天表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗，美國白宮稍早前也宣布會協助台灣取得部分疫苗，對於美日陸續對台伸出援手，政...

日媒：蔡英文去電致謝 安倍回應台灣是真正的朋友

日本贈與我國的124萬劑AZ疫苗下午已經運抵桃園機場。日媒產經新聞獨家報導，蔡英文總統為贈我疫苗一事，直接向日本前首相安...

紅十字會盼政府疫苗採購超前部署 遺憾捐贈面臨困難

國內新冠肺炎本土疫情大爆發後，紅十字會接獲國內外相關團體欲捐贈疫苗，雖然政府與民間都認同「加快疫苗接種」是達到「群體免疫...

雙北疫情嚴峻 侯友宜：不排除還有一波高峰期

新北今召開防疫記者會，新北市長侯友宜說，雙北疫情嚴峻都還在高峰期，目前已有2波高峰，沒有大幅上揚穩穩守住，但不排除還有1...

政壇大咖今日發文多談疫情 只有馬、蔡提到「六四」

台灣疫情蔓延的當前，追念「六四」這件事幾乎被遺忘，今天適逢「六四」事件32周年，但只見馬英九與蔡英文兩位前、現任總統發文悼念，有志於下一任總統大位的幾位政治人物，因確診人數就在6月4日破萬，幾無人談起「六四」，可說被新冠疫情完全淹沒。

日本疫苗來台 柯文哲：希望唐鳳的預約系統連夜趕工

日本AZ疫苗來台灣，針對疫苗怎麼打，台北市長柯文哲說，他唯一提醒的是，唐鳳政委有一個網路預約系統，本來是預計6月中完成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。