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日本助台AZ疫苗 王定宇：幕後大功臣是謝長廷
日本無償贈送台灣124萬劑AZ疫苗，下午抵達桃園機場，王定宇在疫苗到達後臉書貼文，稱讚這一次日本疫苗成行，第一功臣是駐日代表謝長廷；王定宇還嗆說疫苗是即將過期不要的「刻薄嘴」應該閉嘴了，否則嘴「會爛掉」。
王定宇下午分享「這批疫苗三件事」：首先幕後功臣台灣駐日代表謝長廷，他與美國駐日大使Joseph Young、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎在5月24日討論並開始促成這件事，隔天薗浦健太郎先生馬上就和安倍前總理報告並請求支援。安倍前首相也隨即回應立刻著手進行。
王定宇說，下著雨的日本成田機場，看見謝長廷大使在雨中送機，曾任行政院長的謝長廷，向這批協助台灣防疫的疫苗深深一鞠躬，令人動容！
王定宇指出，謝大使在與蔡英文總統臉書公開互動時，特別提到這批疫苗，有效期限是到10月14日，「有些刻薄嘴說疫苗是即將過期不要的，應該閉嘴了，否則會爛掉喔」。
王定宇還說，疫苗運送途中，美國軍機伴飛，不知是巧合？或是計畫中？
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