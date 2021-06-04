全國3級警戒持續？ 陳時中：沒考慮降級或升級

台灣新冠本土疫情大爆發，自5月19日宣布全國三級警戒，時間延長到6月14日，眼看剩下不到10天，如今疫情沒下降趨勢，是否要降級或升四級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會表示，目前沒考慮要降級，也沒考慮要升級，現在疫情處在相對高點，持續精進作為是目前政策。

針對全國三級警戒，教育部針對全國各級學校、公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日，有國小老師已預告期末考將取消，對此陳時中表示，教育部立場會先依疫情控制，讓學生免受疫病傷害，目前學校如何運作還沒有定案，也會就疫情持續和教育部交換意見。

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