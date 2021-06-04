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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

日本疫苗捐台 政院：表達最高敬意

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

針對美、日兩國提供我國疫苗，行政院發言人羅秉成今表示，在本土疫情嚴峻時刻，日本今天稍早捐贈124萬劑的AZ疫苗已順利抵達，台灣非常感謝日本政府及民眾的支持，也對日本政府能在最短時間內，展現高超的執行效率，即時援助台灣，表達最高的敬意。

羅秉成指出，好事接連到來，猶如近日減緩台灣旱情的及時雨一般，美國政府也甫對外宣示，會將台灣列入其疫苗捐贈國家之一，台灣也非常感謝美國政府及時伸出援手的義舉。

羅秉成強調，台灣與美、日兩國及其人民長期存在深厚的友誼關係，也是堅持民主自由價值理念的夥伴關係，「德不孤，必有鄰」，美、日兩國在忙著處理自己國內的繁重疫情之餘，同時也持續關心國際的疫情變化及影響，令人敬佩，而且更用實際行動協助台灣強化防疫效能，台灣人民感激在心。

而在捐贈過程中，能成全此一善事，除有賴美、日、台三方政府官員的積極合作外，還有各方友好人士從中熱心努力和奔走協調，政院也敬表誠摯的謝意，並希望台、美、日能在彼此友誼的互助基礎上，未來持續攜手合作，共同克服疫情難關。

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