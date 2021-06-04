宅神送2花盆給新北市府聲援 再嗆側翼：病毒不分立場黨派

宅神朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟共濟」到新北市政府大樓，朱學恆在臉書表示，側翼攻擊時沒想過病毒是不看立場黨派的嗎，雙城一命、同舟共濟是要給全國一個示範，不團結搶疫苗，永遠都防堵不完的。

朱學恆表示，自己雖然不是新北市民，但有很長一段時間我的基金會辦公室在新北，幾乎每天開車過去都會迷路，我很敬佩新北市民的方向感。

朱學恆表示，這次疫情爆發，新北市因為跟台北市真的是一水之隔，所以很快就蔓延到新北來，兩位市長也是被最多側翼攻擊的地方首長。