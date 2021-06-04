快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅神送2花盆給新北市府聲援 再嗆側翼：病毒不分立場黨派

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
網路名嘴朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟車勞頓」到新北市政府大樓。圖／擷取自朱學恆臉書
網路名嘴朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟車勞頓」到新北市政府大樓。圖／擷取自朱學恆臉書

宅神朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟共濟」到新北市政府大樓，朱學恆在臉書表示，側翼攻擊時沒想過病毒是不看立場黨派的嗎，雙城一命、同舟共濟是要給全國一個示範，不團結搶疫苗，永遠都防堵不完的。

朱學恆表示，自己雖然不是新北市民，但有很長一段時間我的基金會辦公室在新北，幾乎每天開車過去都會迷路，我很敬佩新北市民的方向感。

朱學恆表示，這次疫情爆發，新北市因為跟台北市真的是一水之隔，所以很快就蔓延到新北來，兩位市長也是被最多側翼攻擊的地方首長。

朱學恆表示，但當側翼攻擊的時候難道沒想過病毒是不看立場黨派的嗎？你的敵人是病毒，不是地方首長啊！宣傳優先不重科學，是無助於防疫的，雙城一命、同舟共濟是要給全國一個示範，不團結搶疫苗，永遠都防堵不完的。

網路名嘴朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟車勞頓」到新北市政府大樓。圖／擷取自朱學恆臉書
網路名嘴朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟車勞頓」到新北市政府大樓。圖／擷取自朱學恆臉書
網路名嘴朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟車勞頓」到新北市政府大樓。圖／擷取自朱學恆臉書
網路名嘴朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟車勞頓」到新北市政府大樓。圖／擷取自朱學恆臉書

疫情 疫苗

延伸閱讀

宅神花籃讚罵得好 柯文哲：折現金給我就好不要浪費錢

朱學恒再送花籃！ 這次換他收到「16字讚譽」：我挺做事的人

送花後…朱學恒直播抖內金額曝光！四叉貓：創下頻道最高紀錄

朱學恒送喪禮花籃到指揮中心 民進黨：抹煞第一線努力

相關新聞

遠距教學工作量暴增 還被要求交自我檢核表 老師忍了2周炸鍋

因應疫情，停課不停學進入第三周，也開始邁入老師、家長、孩子、政府教育拉鋸戰。本報掌握，嘉義縣政府近日發出一紙公文給所屬國中小學，要求教師填寫「線上教學自我檢核表」，且官員將不定時到校抽訪，讓近期承受不少壓力教師「炸鍋」。有教師認為，政府防弊思維到了極點，「工作量比以往暴增，更磨損老師對線上教學的熱忱」。

宅神送2花盆給新北市府聲援 再嗆側翼：病毒不分立場黨派

宅神朱學恆在1日送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，今日又送2盆花籃「雙城一命、同舟共濟」到新北市政府大樓，朱學恆在臉...

嗆蔡英文是共匪 楊志良：蔡領導防疫中華民國一定亡國

本土疫情持續延燒，前衛生署長楊志良上午批評，若由蔡英文總統親自領導防疫，「中華民國一定亡國」，因為她從來講的話都是屁話、...

日援贈我國AZ疫苗已起飛 謝長廷冒雨送機鞠躬感謝

日本無償提供我國124萬劑AZ疫苗，駐日代表謝長廷今天冒雨到機場替疫苗「送行」，表示這些疫苗對台灣可以說是及時雨，他非常...

【即時快評】政府花大錢防疫 人民想打兩針保命不可得

疫情發燒，各界呼求打疫苗以控制疫情，並對日、美援助疫苗抱持期待。但是，從日、美傳來的援助數量來看，對要控制疫情而言仍僅是...

【圖輯】照片看歷史／1989年 六四天安門事件爆發

1989年6月4日，六四天安門事件爆發。北京紅十字會估計指出，中共政權派出戒嚴部隊，血腥鎮壓學運而造成的「六四慘案」，至少造成2600餘人死亡，上萬人受傷。紅十字會指出，學生死亡數中，以清華大學及北師大學生為最多，北京大學次之。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。