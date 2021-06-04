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嗆蔡英文是共匪 楊志良：蔡領導防疫中華民國一定亡國
本土疫情持續延燒，前衛生署長楊志良上午批評，若由蔡英文總統親自領導防疫，「中華民國一定亡國」，因為她從來講的話都是屁話、不能聽；蔡曾說，政治人物只用美麗辭藻、開美麗的支票，台灣人民真的倒楣了，罵的不正是她自己？
楊志良嗆聲，「蔡英文就是共匪，就是要把台灣搞垮」。
楊志良也點名衛福部長陳時中，批評獨裁不可能讓防疫成功，地方與專家均呼籲快篩、普篩，陳堅持不做，結果雙北市長一篩果然發現遍地疫情，若沒篩台灣早淪陷，還能相信陳？陳之前還投書說台灣防疫好棒棒，要全世界仿效，丟臉死了。
楊志良上午出席國民黨記者會時表示，現在醫療與長照體系崩壞，幾乎所有醫院都有院內感染，醫護人員與長照機構到處是疫情，已有千位醫護離職，留下的醫護人員卻要承受在社區被當瘟神，不敢回家抱小孩，每天只能睡值班室的難堪。
楊志良呼籲，要解決長照機購淪陷、醫院都院內感染問題，就要給醫護人員很好疫苗與休息，才能照顧人民。
但楊志良批評，現在關鍵就是民進黨政府不想買疫苗，當初東洋董事長林全買不到疫苗，如果蔡總統能學美國，把在野黨領袖找來共同承擔，就算買貴一點，只要能早買到疫苗，現在也不用花這麼多錢紓困與防疫。
楊志良呼籲，既然蔡英文總統交代對政府有意見可以大聲一點，想要疫苗的民眾現在就一起到總統府或中興寓所按喇叭、打電話癱瘓總統府總機，灌爆蔡英文臉書，告訴蔡總統，人民要疫苗的心聲。
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