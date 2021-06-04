疫情期間政府持續偵辦假訊息 至今已移送超過百人
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，政府這段時間持續偵辦網路假訊息，警政署及調查局至今已移送約百件、超過百人，偵處中的案件也有15件疑為境外人士散布，指揮中心呼籲民眾收到訊息後要多查、不亂傳。
陳宗彥今天上午主持全國防疫會議會後記者會表示，政府這段時間持續偵辦網路假訊息案件，警政署查出230件網路假訊息，偵處中的案件共153件，移送77件、126人，調查局查出134件、偵處中117件，移送17件、18人。
陳宗彥說，警政署偵處的案件中有15件疑為境外人士散布，境外IP進入台灣社會進行干擾的狀況不在其數，提醒民眾看到相關訊息要「多疑、多查，不亂傳」，他觀察到他自己的社群網路上，很多朋友開始收到訊息時會先問是不是真的，確認之後才轉發。
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