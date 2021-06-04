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影／日本捐疫苗 盧秀燕：國家需要總動員把疫苗爭取來

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午視察位於大里區塗城國小活動中心快打站運作情況，現場有動線規劃、分流設計等，第一線防疫人員依序接種。記者趙容萱／翻攝
台中市長盧秀燕今天上午視察位於大里區塗城國小活動中心快打站運作情況，現場有動線規劃、分流設計等，第一線防疫人員依序接種。記者趙容萱／翻攝

國內新冠肺炎疫苗短缺，台中市盧秀燕今天日本捐台灣124萬劑AZ疫苗一事說，現在有國際願意援助疫苗，非常感謝，但124萬劑量能對台灣注射防禦是不夠，我們希望量更大，盼中央能在六月份大規模注射。很多市民問「日本捐的疫苗打得到嗎？」以第一線防疫人員為主；現在國家需要總動員的是把疫苗爭取來，讓國民能快速注射，台中市已做好準備，就在等疫苗。

台中市長盧秀燕今天上午視察位於大里區塗城國小活動中心快打站運作情況，現場有動線規劃、分流設計等，第一線防疫人員依序接種。

盧秀燕說，疫情嚴峻，台中市政府未來新冠肺炎疫苗可能大量湧入台中，「疫苗來，就打！」規劃66處疫苗快打站，一到貨就施打，今天先設5快打站壓力測試，讓5000名第一線防疫人員在一天內全數打完。

今天接種對象為防疫警察、消防救護人員、環保及垃圾清運員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線新訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員，以及居家檢疫關懷人員(里長、里幹事)等。

台中市長盧秀燕說，中央分三批次配發疫苗共8.36萬劑，截至6月2日，台中已施打7萬7985人，完成率六都第一。儘管如此，台中市有282萬市民，僅拿到8.36萬劑疫苗接種，等於還有273萬多人沒打，她疾呼中央「趕快給我們疫苗」，建立防護網。

盧秀燕指出，規劃66處疫苗快打站，要點多施打快，且儘量選擇停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，並依行政區人口比例設置，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾分散各地施打，避免群聚風險。66處快打站啟用後，加上醫療院所，粗估每天施打量超過3萬劑，動能會滾動性調整。

台中市長盧秀燕今天上午視察位於大里區塗城國小活動中心快打站運作情況，現場有動線規劃、分流設計等，第一線防疫人員依序接種。記者趙容萱／翻攝
台中市長盧秀燕今天上午視察位於大里區塗城國小活動中心快打站運作情況，現場有動線規劃、分流設計等，第一線防疫人員依序接種。記者趙容萱／翻攝

AZ疫苗 台中市 盧秀燕

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