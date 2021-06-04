【即時快評】政府花大錢防疫 人民想打兩針保命不可得

疫情發燒，各界呼求打疫苗以控制疫情，並對日、美援助疫苗抱持期待。但是，從日、美傳來的援助數量來看，對要控制疫情而言仍僅是杯水車薪。在政府拿不出進一步辦法下，許多民眾不禁吶喊：「何以政府花了幾千億元防疫，我卻連想打兩針保命都不可得」。

對於各界積極想取得疫苗，流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天竟毫不避諱的說出「現在事實上是買不到」，而外交部長吳釗燮也在日本說「我不覺得COVAX此刻會提供台灣更多疫苗」、「我國正在生產國產疫苗，對國產疫苗有信心」，這樣的表態，顯示政府不僅無法進一步購得疫苗，也仍把藥效在未定之天的國產疫苗列為全民接種思考，令人不禁懷疑，政府到底在做什麼？

但是，病毒的腳步並未停歇，雙北、基隆陸續傳出長照機構染疫，晶圓測試大廠京元電苗栗廠區移工染疫情形亦擴大，近3日累計確診人數達45人；這兩大族群的染疫情形都已非零星個案，且由於移工在竹苗地區流動性大，使得新竹、苗栗等科學園區疫情警報大響。

八大工商團體昨天一起求見蔡英文總統，凸顯出疫情令產業界擔憂，他們表示願意出資購買250萬劑疫苗，最大的企圖仍是希望將產業員工列為施打對象，避免疫情使產業斷鏈，傷及台灣的產業核心，但是蔡總統對此並未給出明確答案。

目前看來，政府取得疫苗的數量和速度仍維持先前的蔡總統的基調，也就是在8月陸續累積到1千萬劑。但是，以疫情至今未受控制，甚至還進一步延燒到長照、移工乃至於科技產業而言，政府的腳步明顯不及病毒。

以目前全國進入三級警戒已半個月，雙北則更達20天之久，疫情都還有進一步擴大之虞，甚至連防疫嚴密的科技廠都中招，這代表要靠目前的第三級警戒防疫，十分不易。但在類封城時間已久，人心浮動之下，若要進一步升高防疫警戒，幾乎也讓政府下不了手。

簡言之，打疫苗仍是唯一能有效控制疫情的途徑，政府若未拿出非常辦法，儘快取得足夠數量的疫苗壓制疫情，台灣的疫情仍將朝向極為不利的方向發展，民眾對政府的憤怒也只會增不會減。