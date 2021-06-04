紀念六四　馬英九：期待蔡英文承諾疫苗會如期如質兌現

今天六四事件32周年，前總統馬英九上午在臉書表示，在台灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓他百感交集，虔誠祝禱台灣早日走出疫情，跟上世界復甦腳步，同時兩岸也盡早恢復交流。馬認為，只有兩岸人民交流，不再相互敵視，兩岸才有未來。

「政府有盡速提供疫苗義務，人民有自由選擇疫苗權利」，馬英九表示，現在台灣疫情仍然艱困，他深切期待，蔡英文總統承諾的疫苗會如期如質兌現，也唯有政府說真話，做實事；人民守法令，勤防護，同心協力，才能成功防疫。

馬英九也提到，最近幾項民調顯示，台灣過半民意支持兩岸恢復交流，陸委會民調更指出，超過八成民眾贊成疫情有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常交流。

馬英九表示，面對新冠疫情，兩岸人民應重拾互信，互相幫助，不要污名化、妖魔化對方，才能對未來恢復和平發展有所助益。

馬英九指出，32年來他一直建議大陸要真誠面對、平反「六四」歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會越走越遠。但馬也知道大陸當局對他的看法，一向不以為然，認為他不瞭解「六四」的複雜。

馬英九說，台灣過去70多年也經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」的不幸歷史，他從擔任法務部長任內制定「二二八事件處理及賠償條例」開始，就一直延續先前政府認錯、道歉、建紀念碑等行動，賠償數千位往生、受傷與失去自由的受難者及家屬，並恢復他們的名譽。

馬英九表示，這些措施，雖無法讓受難家屬完全無憾，但希望盡可能做到「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」

馬英九說，大陸知名作家韓寒曾說，「台灣最美麗的風景是人」，但在2016年兩岸關係開始惡化後，這種友善與深刻聲音，已聽不到了，只看到兩岸網民，相互辱罵、大打筆戰。

馬英九舉例，日前台辦和上海表達有意提供台灣疫苗，大陸網友一片反對，甚至批評台辦不該「資敵」，看了令人痛心，難道他任內兩岸人民融洽相處景況真的已一去不復返？

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