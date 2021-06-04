快訊

湯姆克魯斯「和確診者同片場」緊急隔離中！《不可能7》拍攝中斷

高鐵總公司員工快篩陽性 南港辦公區域已消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紀念六四 馬英九：期待蔡英文承諾疫苗會如期如質兌現

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

今天六四事件32周年，前總統馬英九上午在臉書表示，在台灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓他百感交集，虔誠祝禱台灣早日走出疫情，跟上世界復甦腳步，同時兩岸也盡早恢復交流。馬認為，只有兩岸人民交流，不再相互敵視，兩岸才有未來。

「政府有盡速提供疫苗義務，人民有自由選擇疫苗權利」，馬英九表示，現在台灣疫情仍然艱困，他深切期待，蔡英文總統承諾的疫苗會如期如質兌現，也唯有政府說真話，做實事；人民守法令，勤防護，同心協力，才能成功防疫。

馬英九也提到，最近幾項民調顯示，台灣過半民意支持兩岸恢復交流，陸委會民調更指出，超過八成民眾贊成疫情有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常交流。

馬英九表示，面對新冠疫情，兩岸人民應重拾互信，互相幫助，不要污名化、妖魔化對方，才能對未來恢復和平發展有所助益。

馬英九指出，32年來他一直建議大陸要真誠面對、平反「六四」歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會越走越遠。但馬也知道大陸當局對他的看法，一向不以為然，認為他不瞭解「六四」的複雜。

馬英九說，台灣過去70多年也經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」的不幸歷史，他從擔任法務部長任內制定「二二八事件處理及賠償條例」開始，就一直延續先前政府認錯、道歉、建紀念碑等行動，賠償數千位往生、受傷與失去自由的受難者及家屬，並恢復他們的名譽。

馬英九表示，這些措施，雖無法讓受難家屬完全無憾，但希望盡可能做到「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」

馬英九說，大陸知名作家韓寒曾說，「台灣最美麗的風景是人」，但在2016年兩岸關係開始惡化後，這種友善與深刻聲音，已聽不到了，只看到兩岸網民，相互辱罵、大打筆戰。

馬英九舉例，日前台辦和上海表達有意提供台灣疫苗，大陸網友一片反對，甚至批評台辦不該「資敵」，看了令人痛心，難道他任內兩岸人民融洽相處景況真的已一去不復返？

新冠疫苗

延伸閱讀

工商團體奔官邸盼自購250萬劑疫苗 蔡英文重申已購數量

女子酒駕撞車遭逮 酒測表偽簽蔡英文遭起訴

台灣10年內必然大缺電 羅智強：馬英九先知但說錯這點

馬英九摸黑走樓梯籲重啟核四 綠委：錯誤時間做錯的事

相關新聞

紀念六四　馬英九：期待蔡英文承諾疫苗會如期如質兌現

今天六四事件32周年，前總統馬英九上午在臉書表示，在台灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓他百感交集，虔誠祝禱台灣早日走出疫情，跟上...

【圖輯】照片看歷史／1989年 六四天安門事件爆發

1989年6月4日，六四天安門事件爆發。北京紅十字會估計指出，中共政權派出戒嚴部隊，血腥鎮壓學運而造成的「六四慘案」，至少造成2600餘人死亡，上萬人受傷。紅十字會指出，學生死亡數中，以清華大學及北師大學生為最多，北京大學次之。

【數字看教育】疫情重創青少年心理健康 聯合國調查近3成感到焦慮

台灣疫情嚴峻，教育部日前宣布全國高中職以下停課至6月14日，全台學生都得在家防疫，實體社交網絡被迫中斷。抗疫之路遙遙無期，青少年的心理健康恐面臨更多挑戰。 聯合國2020年針對新冠肺炎對青少年心理健康影響程度的調查指出，青少年若因防疫長期待在家，確實更易引發負面情緒。

美軍新戰術 塞台灣一堆反裝甲飛彈 部署要像小七到處都有

中華民國海軍臉書粉絲專頁日前以「夜攻制勝—海軍陸戰隊旅營夜間實彈測考」為題，罕見披露部隊進駐恆春三軍聯訓中心保力山區實施反裝甲標槍飛彈夜間測考實況，反裝甲飛彈採取頂攻模式擊中目標，尾焰在夜幕中映照出攻擊的軌跡。 由於美方去年一口氣宣布售我400枚標槍飛彈、1700枚採用無線射頻導引模式的新式拖二B（TOW IIB RF/ITAS）飛彈，加上陸軍庫存約近兩千枚舊型拖式A飛彈，大批反裝甲飛彈如何運用受到關注。軍方內部證實，反裝甲飛彈部署將擴及金、馬外島，要讓此彈像台灣的7-11便利商店一樣「到處都有」，讓共軍難以反制。

日助台疫苗 日媒：安倍是推手、背後還有美國影子

日本政府將提供我國約120萬劑AZ疫苗，4日可望抵台。產經新聞報導指出，為了避免中方從中阻攔，此事檯面下低調籌備，原本曾...

發起熄燈1分鐘「喚醒陳時中」 楊志良：這是生存革命

本土疫情持續擴大，不少民眾今天在通訊軟體上收到來自前衛生署長楊志良發起的「熄燈1分鐘」活動簡訊，呼籲全台民眾6月6日晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。