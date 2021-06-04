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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

雙北市長超前部署人氣高漲 柯文哲粉專粉絲快速增加

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台北市長柯文哲。 圖／北市府提供
台北市長柯文哲。 圖／北市府提供

文／羅文芳

自五月初疫情爆發以來，雙北成疫情熱區，最早進入三級警戒，地方首長柯文哲侯友宜皆在粉專公佈新措施，成為指揮中心記者會外焦點，觀察兩人粉專讚數變化，新北市長侯友宜在宣布三級警解後，發文積極，三週發出89篇貼文，近3週粉絲增加 26,624，目前累積513,287讚。

image source :FANSDO粉絲行為追蹤器（分析區間： 2020/1/1～2021/6/2）

讚數隨疫情增加　柯文哲粉專人氣快速回升

雙北疫情升溫後，5月14日至6月2日柯文哲一共發59篇，短短三週就替他粉專增加51,476 名粉絲，相較近期他讚數低點1,925,826，至今已來到1,982,897，整體來說，柯文哲粉專讚粉絲數快速增加，雖然距離他2019年超過212萬的粉絲數還有一大段距離，卻也顯示出人氣快速回升。

image source :FANSDO粉絲行為追蹤器（分析區間： 2020/1/1～2021/6/2）

柯文哲呼籲民眾在家　「比中指」創出高互動

透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》查看柯文哲、侯友宜二人最佳互動貼文都與疫情相關，柯文哲互動最熱門的貼文，是他5月16日發文詢問「大家有乖乖地待在家嗎」由於前一天他記者會上提醒民眾盡量留在家裡時「比中指」，吸引許多網友留言報到「有」、「在家點外送 怕被您比中指」，第二則是柯文哲針對醫院量能，增加病床數說明貼文，第三則是鼓勵民眾不要氣餒圖文，按讚留言分享加總互動數平均18萬。



image source :FANSDO粉絲行為追蹤器（分析區間： 2021/5/15～2021/6/2）

「不要再刁難」侯友宜籲中央速供疫苗　湧入兩派網友留言

侯友宜最熱門的前三名粉專互動貼文，分別是5月22日呼籲民眾待在家，5月23日宣導2人以上同車戴口罩，附上司機在熱天全副武裝防疫照片，引起網友留言加油，熱門貼文的第三名則是5月30日他發出影片，針對疫苗隔空嗆中央「不要再刁難」強點「這都是我的新北市民」吸引兩派網友留言討論，互動數80,144。 


image source :FANSDO粉絲行為追蹤器（分析區間： 2021/5/15～2021/6/2）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年6月2日。

資料來源：

FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。


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