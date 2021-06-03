日助台疫苗 日媒：安倍是推手、背後還有美國影子

日本政府將提供我國約120萬劑AZ疫苗，4日可望抵台。產經新聞報導指出，為了避免中方從中阻攔，此事檯面下低調籌備，原本曾研議透過COVAX提供，但認為此舉太耗時間。在前日本首相安倍晉三與其他自民黨國會議員居中行動，最後火速實現。

據報導，我國駐日代表謝長廷與美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）5月24日晚，在我國代表處會交換意見，席間也找來前首相輔佐官薗浦健太郎。

會中，被問到日本打算如何運用採購的AZ疫苗時，薗浦表示，日本目前仍未採用AZ疫苗作為公費疫苗使用公眾接種，也有人推動轉讓給台灣。聽到這，楊舟也表示支持，稱這是個好主意(GOOG IDEA)。

報導指出，台灣雖然過去在抑制疫情擴大取得很好的成果，但自5月中旬以來，疫情蔓延。據自民黨人士透露，5月初黃金周假期結束後，台灣方面透過多重管道與日本政府接洽，希望日本方面能否轉讓約100萬劑的疫苗，雙方展開檯面下協商。

24日會談後，隔日，薗浦向安倍匯報了與謝長廷等人的會面情況，台方希望能得到協助。安倍也回應，要立即行動。

由於政府採購的疫苗屬於國有財產，轉讓需要獲得財政部的理解。此舉在向副首相兼財務大臣麻生太郎匯報後，也得到了日本首相菅義偉首相的批准。並指派內閣官房長官加藤勝信作為相關部會之間的協調人。

報導指出，外務省最初是考慮通過COVAX提供，但安倍等人認為此舉過於耗時，由於台灣方面表示，無論數量多少，希望日方能夠早日回應。日本政府轉換方針，將其作為日台互助的一環，對台提供疫苗，而非透過COVAX。

過程中，令人擔憂的是中方的舉動。報導指出，台灣向德國生物科技公司BioNTech採購輝瑞疫苗，在最後一刻功敗垂成，蔡英文總統聲稱因中國干預而無法簽訂合同。雖然中方否認從中干涉，但日方仍須警惕中國的動向，密切關注資訊。

在上述情況下，日本政府同時加快了提供疫苗的步伐，總算塵埃落定。報導並指出，日本政府也在評估在120萬劑疫苗外，追加提供台灣AZ疫苗。