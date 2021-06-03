發起熄燈1分鐘「喚醒陳時中」 楊志良：這是生存革命

本土疫情持續擴大，不少民眾今天在通訊軟體上收到來自前衛生署長楊志良發起的「熄燈1分鐘」活動簡訊，呼籲全台民眾6月6日晚上8點一起熄燈1分鐘，要「喚醒陳時中、大家救台灣」。對此，楊志良今晚受訪證實，發起生存革命，並喊話蔡政府趕快進口疫苗，質問官員心中有人民嗎？

楊志良晚間接受記者電訪透露，「熄燈1分鐘」活動發起人除了他以外，還包含國民黨立委鄭麗文、資深媒體人蘭萱等人。

他喊話，現階段最重要的是趕快把疫苗進來，但政府一直拖拖拖，如今新加坡、越南都開放民間可以買疫苗，因此發起生存革命，表達大家都要活下去的意念，是一個很正向的活動，批評政府處處在鬥爭，現用八分力氣鬥爭，只用兩分、三分力氣做防疫。

楊志良批評，防疫破口前，蔡政府忙著煽動網軍、做梗圖，衛福部長陳時中在立法院說過多少謊言？他不禁質問：「這什麼政府？」現在疫情期間，活動不希望上街頭群聚，新黨先是發動按喇叭抗議，不過政府不回應，還在過爽日子，因此透過網路傳遞熄燈1分鐘運動，更重要的是讓蔡政府正視民意。

●「6月6日熄燈1分鐘」救台灣活動原文：

6月6日(本周日)晚上8點，全台家家戶戶，各行各業大家熄燈1分鐘 一分鐘救台湾新聞稿 熄燈一分鐘，喚醒陳時中~ 熄燈一分鐘，大家救台灣~ 面對日日攀升的確診人數及三位數的死亡百姓，民間各界要捐献國際認可的疫苗，指揮中心還到處扣紅帽，處處穿小鞋，極盡刁難。這個政府面對全體百姓的生死安全已麻木不仁、無動於衷。 蔡當局執意拿全國百姓為國產疫苗祭旗已鐵了心。面對如此無能又無德的政府咱還能忍嗎?為表達憤恕與不满，前衛生署長楊志良發起全民響應6月6日晚上8點，熄燈1分鐘的自救運動，要給蔡政府—記當頭棒喝。 謹訂6月6日(本週日)晚上8點，全台家家戶戶，各行各業共同用熄燈1分鐘，來表達對蔡當局施政無方，陷台灣步入疫情黑暗期的強烈不滿與抗議。楊署長表示，雖然多数媒題受制於蔡當局，但透過網路各個社群團体的傳遞，這項一分鐘、救台湾的全民運動仍能為日益暗然的疫情、政府堅不放行民間捐献疫苗帶來絲毫希望與衝擊，也是給蔡當局一個最嚴厲的警惕。企盼凡收到這份訊息的群友能發揮影響力，動動小手轉傳給你的群友與群組。