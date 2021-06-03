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影／講不贏就噴這句！館長狂轟綠網軍護航大招

聯合報 / 記者張鳳儀 黃靖雯／即時報導
館長陳之漢。 圖／翻攝館長YouTube頻道
館長陳之漢。 圖／翻攝館長YouTube頻道

台灣新冠肺炎疫情持續發燒，三級警戒迄今無法解除，各行各業無不受到衝擊，對執政的民進黨逐漸失去耐心。受到波及的網紅「館長」陳之漢表示，他在三級警戒實施之後，至少千萬的開銷因此放水流，但是還是有一些民進黨鐵粉，講不贏別人就用一招來護航，讓他忍不住砲轟，「教育一下你們所謂的網軍」。

館長5月31日直播時，在聊天室的網友留言中看到一句「經典對話」，當場模仿民進黨鐵粉說「現在是檢討的時候嗎？」嘲諷民進黨鐵粉的最後大招就是剩這一招，他痛批：「破口也是你、講疫苗要買的也是你、國產疫苗不行硬通過的也是你，然後你現在放一個大招『難道現在是檢討的時候嗎？』這個大招是非常Shit的一招」，應好好教育所謂的網軍及認同其觀念的人。

館長提到，直播當天是5月31日，「今天是第17天了，各位快樂嗎？沒有人有錯嗎？17天了我的健身房連一張發票都沒有跳，6間場館，4000多萬薪水，3000多萬管銷。」館長並感嘆，受到影響的千千萬萬人，他們總需要一個出口，因此他就來當「這個出口」。

民進黨 館長 直播

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