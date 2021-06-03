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學者稱給郭董上法律課 柯文哲：法律不是要人民去祀奉

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天說，法律存在，是要增進人民公共利益，法律條文存在，不是要人民去祀奉法律條文。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天說，法律存在，是要增進人民公共利益，法律條文存在，不是要人民去祀奉法律條文。圖／北市府提供

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會想採購輝瑞疫苗，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，缺乏原廠授權書。美國大學教授翁達瑞昨在臉書發文「給郭董上一堂法律課」表示，郭台銘又犯了老毛病，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範，並批評郭「太天真了！」不過台北市柯文哲今天說，法律存在，是要增進人民公共利益，法律條文存在，不是要人民去祀奉法律條文。

柯說，這些他當知道，就是要怎麼克服，怎麼快拿到疫苗，趕改快打，那一句話，事情可以解決就好，看要怎麼解決就好。

對於翁達瑞在臉書發文「給郭董上一堂法律課」，柯文哲今天說，那一篇文章他已經看過，疫苗有拿到EUA上市，政府要給藥廠有法律訴訟的免責，及藥害救濟，不過柯說，法律存在，是要增進人民公共利益，法律條文存在，不是要人民去祀奉法律條文，這些他當知道，但就是要怎麼克服，怎麼快拿到疫苗。

柯文哲說，他還是那一句話，就是疫苗趕快打，還是那一句話，事情可以解決就好，看要怎麼解決就好。

對於中央說將有200萬劑疫苗，北市副市長黃珊珊說，什麼時候來北市府不清楚，民間可以採購疫苗，不過中央有行政命令，就是中央簽約、中央集體分配，現在捐贈也都要有中央緊急授權，包括訴訟豁免、藥害救濟等，都有相關規定，不過北市府態度，就是不管是民間捐贈、還是政府採購，都應該疫苗越快來越好。

疫苗 北市 柯文哲 郭台銘

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