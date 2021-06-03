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藍立委號召抗議！柯文哲：去總統府抗議有疫苗「我就去」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於藍營要去總統府前抗議疫苗。柯文哲說，「去總統府抗議，如果有疫苗可以拿，我會去，但若沒有疫苗拿，也就算了。」圖/引用直播
對於藍營要去總統府前抗議疫苗。柯文哲說，「去總統府抗議，如果有疫苗可以拿，我會去，但若沒有疫苗拿，也就算了。」圖/引用直播

鴻海創辦人郭台銘想幫國內採購疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨稱，郭台銘購買輝瑞（BNT）疫苗文件獨漏「原廠授權書」，外講質疑刁難。台北市長柯文哲今天表示，「疫苗拖越久，(確診)跑出去愈多，(疫情)燒得越多」；對於有藍營立委要去總統府快閃抗議疫苗，柯文哲說，「去總統府抗議，如果有疫苗可以拿，我會去，但若沒有疫苗拿，也就算了。」

柯文哲說，疫苗這件事已經吵太久，從目前疫情發展，慢慢會擴散出去，台灣本來就是小島，流動太頻繁，若要提升四級，全島要硬封城，防疫三周才有效，再將有症狀的撈出來，用集中營管理，除非是這樣，不然想不出解決方法。

柯文哲說，從報表看，隨著時間，每個縣市也都慢慢有病例出現，這就是防不勝防，所以就是「疫苗拖越久，(確診)跑出去愈多，(疫情)燒得越多」。柯說，儘管今死亡17例，到時候死亡率一定是校正回歸，時間拖越久，疫情就會越分散越難防堵，解決方法，一個硬封城，一個打疫苗。

甚至三級管制，兩周大家還可以忍受，當作是放假，若三個月就不得了，四級封城經濟一定會掉，處於現階段，應該是不要再講任何理由，看怎麼辦，疫苗可以打，先打一些。

對於藍營要去總統府前抗議疫苗。柯文哲說，「去總統府抗議，如果有疫苗可以拿，我會去，但若沒有疫苗拿，也就算了。」

疫苗 疫情 柯文哲

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