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新黨號召按喇叭呼籲「小英給我疫苗」府：不必要的群聚

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民眾受網路號召，下午2點駕車到總統府周邊路段，長按喇叭抗議要疫苗。記者林澔一/攝影
民眾受網路號召，下午2點駕車到總統府周邊路段，長按喇叭抗議要疫苗。記者林澔一/攝影

今天下午新黨和國民黨民代號召車輛至總統府前長按喇趴抗議，呼籲蔡英文總統「給我疫苗」。總統府發言人張惇涵回應，這類的政治操作或作秀，企圖刻意煽動對立情緒，不僅造成不必要的群聚，對防疫工作也並沒有任何幫助。

張惇涵說，台灣從去年9月與COVAX、10月與AZ，乃至今年2月與Moderna簽約，已經外購2000萬劑疫苗。但因為國際疫情持續險峻，全球疫苗供需狀況確實緊張，全世界許多國家都面臨疫苗短缺的狀況，世界各國政府也都竭盡所能，希望以最快速度獲得疫苗，台灣也是如此；並且，政府民間也在共同努力，爭取更多疫苗供應。

張惇涵表示，因為本土疫情嚴峻，許多國人不安焦慮，也影響生活經濟，對於防疫工作也有不同意見，但衷心感謝絕大多數國人配合防疫指引，落實自身的防疫工作。然而，此時此刻，防疫第一，這類的政治操作或作秀，企圖刻意煽動對立情緒，不僅造成不必要的群聚，對防疫工作也並沒有任何幫助。

疫苗 張惇涵

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