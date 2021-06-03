資深台獨批政府「縱疫」 認政府要防疫情還有「民變」

新冠肺炎病毒在台肆虐，國內疫情指揮中心對於國內企業家、宗教團體捐贈國外合格疫苗又被認為百般刁難，已激起民憤，曾為台獨聯盟中央委員的張棋龍認為，此刻政府應爭取包括who認證合格的中國疫苗給人民施打，除了救人命、防民變外，更可改善兩岸關係。

張棋龍曾為民進黨台中市黨部執委、台獨聯盟中央委員，亦為長篇預設小說《台灣獨立戰爭》作者。他說，政府存在目的就是保護人民，COVID-19疫情發生後，蔡政府的疫情指揮中心聲稱超前部署，但在一年又四個月時間，對於防疫擴散的人力、設備都未準備就緒，對於終結疫情的疫苗，亦未備妥備便。阻絕境外病毒的國際航班機組人員檢疫防疫措施，卻在4月中「無會議決議紀錄」突然從「5+9」被放寬為「3+11」。

而面對疫情擴大死亡人數日日增加，蔡政府對企業家郭台銘及學者張亞中及和佛光山、慈濟等宗教團體欲捐贈國外疫苗之事實，似百般刁難，完全不可思議。

張說，蔡政府的防疫，似變成了「縱疫」，如此倒行逆施，激起民憤乃是必然，政府現在要防的，除了疫情，還有「民變」。中共早已明示，台灣內部發生動亂是解放軍渡海的時機之一。

張棋龍說，台灣已陷危急存亡，蔡政府現在不但要協助民間自救引進國外合格疫苗以救國人，更應爭取WHO認可的中國疫苗。除了救國人性人命及防止民變外，更可改善兩岸關係。