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疫苗廠只跟政府或COVAX往來 陳時中直言：大家很熱心但買不到

拍板3+11會議無會議紀錄？ 國民黨呼籲監察院查辦

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨上午舉行記者會，批評政府防疫。圖／國民黨提供
國民黨上午舉行記者會，批評政府防疫。圖／國民黨提供

本土疫情爆發，華航機師居假檢疫期5天縮為3天被視為是破口之一，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對拍板會議究竟誰主持，仍不透露，還稱當天沒有會議紀錄。國民黨文傳會副主委黃子哲今批評，陳已違反內政部頒訂會議規範。

國民黨今天也呼籲，監察院應該介入查辦到底，調查其中是否有公務人員涉及違失。

黃子哲表示，內政部頒訂會議規範要求，各級行政機關會議必須依照規範原則，其中規定開會要有會議紀錄，詳載包含時間與與會人員資訊等內容，陳時中違反規定不做會議紀錄，又不說拍板3+11會議主持人到底是誰，究竟要掩蓋什麼？

文傳會主委王育敏也說，該次會議拍板不當開放政策，導至目前有上百條國人殞命，可能還有司法上的問題，會議記錄在哪？還是有人銷毀？陳時中要清楚交代，監察院也應介入調查。

陳時中 疫情 內政部

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