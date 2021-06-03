驚！蔡丁貴籲參與國產疫苗三期試驗 卻自爆打兩劑輝瑞

長年支持台獨的自由台灣黨主席蔡丁貴呼籲勇敢的台灣人站出來，擺脫國際強權壓迫，組萬人志願軍，參與國產疫苗三期臨床試驗。但他也在臉書自爆，他自己已經在美國打了兩劑輝瑞BNT疫苗，所以不克參加，相關言論造成網友質疑兩套標準。

蔡丁貴今天在臉書上說，台灣現在的疫情緊張，迫切需要預防中國肺炎的疫苗。而美國的中國肺炎疫苗有多家廠商生產緊急授權使用，免費對提供身份證件的民眾接種疫苗。他剛好這段時間來美探親，也上網預約在附近藥局設置的注射站，打了兩劑輝瑞的疫苗。注射後的反應都溫和，不適感微乎其微。

蔡丁貴說，看起來美國藥商生產的疫苗是充分的，美國大部分的民眾注射人口比例已經達到社群保護的水準，完成接種疫苗的比例會持續上升。據悉，現在好像在臨床試驗幼齡兒童的效果。這個時候，美國政府已經有能力援助急需中國肺炎疫苗的國家。據悉是先支援他的兩個鄰國，加拿大與墨西哥。

蔡丁貴說，他覺得，美國政府應該根據「台灣關係法」的精神，把中國封鎖台灣採購中國肺炎疫苗的管道，視同危害美國國家利益的不友善舉動。美國政府應該排除這種封鎖台灣的不友善行動；或直接對台灣提供美國藥商生產的疫苗。這不就是「台灣關係法」中規定美國政府應該要履行的義務嗎？

蔡丁貴說，第三種方法最簡單，台灣人自己買一張機票來美國觀光順便接種疫苗。當然會花不少錢。兩全其美的方法，經濟上能力好的到美國觀光接種疫苗，兩劑間隔需要3星期。美國提供疫苗免費為台灣弱勢者施打疫苗。中等的就自費施打疫苗。美國沒有根據「台灣關係法」排除中國對台灣的封鎖，已經違反美國自己的法律。生化戰就是戰爭。

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