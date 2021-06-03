基隆清潔隊員確診 工作少與民眾互動 匡列8人追感染源

基隆市環保局1名男性清潔隊員新冠肺炎確診，衛生局長吳澤誠今天說，這名隊員平日負責環境清潔工作，並不會與很多民眾密切接觸，風險減低不少。但他相對被民眾感染機會也小，源頭還待調查釐清。

中央防疫指揮中心昨公布基隆新增18例本土個案，其中案9233是環保局40多歲的清潔隊員，他因身體不適就醫，採檢後確診。

吳澤誠表示，因為這名清潔隊員平時負責環境清潔工作，不像負責收運垃圾等隊員，會跟比較多的民眾接觸。他因從事清潔工作染疫的機會很小，目前正在細部調查釐清源頭，並匡列生活中與他有較密切互動的8個人隔離採檢。

清潔隊員常會與民眾接觸，林右昌認為也應優先注射疫苗。基隆市昨天獲配發1700劑的疫苗，市府將其中100劑撥給清潔隊員，並派專人為清潔隊員施打。

林右昌今天說，統計清潔隊員到昨天為止已有112人注射疫苗，中央今天增加配發基隆的疫苗送達後，會再針對資源回收、廚餘回收還有稽查人員、環境清理人員等順序，執行疫苗接種工作。

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