快訊

貨櫃輪撞向高雄港貨櫃碼頭 2塔式起重機倒塌2人受困

紓困4.0預算2600億拍板！185萬人最高可領3萬 最快明入帳

基隆清潔隊員確診 工作少與民眾互動 匡列8人追感染源

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天說，中央新增配發的疫苗送達後，清潔隊員會依資源回收、廚餘回收、稽查人員、環境清理人員順序接種。圖／取自林右昌臉書直播畫面
基隆市長林右昌今天說，中央新增配發的疫苗送達後，清潔隊員會依資源回收、廚餘回收、稽查人員、環境清理人員順序接種。圖／取自林右昌臉書直播畫面

基隆市環保局1名男性清潔隊員新冠肺炎確診，衛生局長吳澤誠今天說，這名隊員平日負責環境清潔工作，並不會與很多民眾密切接觸，風險減低不少。但他相對被民眾感染機會也小，源頭還待調查釐清。

中央防疫指揮中心昨公布基隆新增18例本土個案，其中案9233是環保局40多歲的清潔隊員，他因身體不適就醫，採檢後確診。

吳澤誠表示，因為這名清潔隊員平時負責環境清潔工作，不像負責收運垃圾等隊員，會跟比較多的民眾接觸。他因從事清潔工作染疫的機會很小，目前正在細部調查釐清源頭，並匡列生活中與他有較密切互動的8個人隔離採檢。

清潔隊員常會與民眾接觸，林右昌認為也應優先注射疫苗。基隆市昨天獲配發1700劑的疫苗，市府將其中100劑撥給清潔隊員，並派專人為清潔隊員施打。

林右昌今天說，統計清潔隊員到昨天為止已有112人注射疫苗，中央今天增加配發基隆的疫苗送達後，會再針對資源回收、廚餘回收還有稽查人員、環境清理人員等順序，執行疫苗接種工作。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

基隆某護理之家新增2人確診 共5住民染疫

基隆「守住了」？今天新增18例創單日新高 形勢仍嚴峻

疫苗申請1萬5只來1700劑 林右昌：基隆應比照雙北分配

基隆高中職以下要不要期末考嗎？林右昌：各校自主決定

相關新聞

長照、醫院、產業、學校 多地快速爆發群聚染疫

台北市信義區長照機構傳出新冠肺炎群聚感染後，新北土城、基隆也傳出長照機構分別有卅三人及五人染疫，土城案例中九十九歲長者過...

新北中和印刷廠57名移工8人確診 還有8移工未快篩

新北中和彩之坊公司、先施印通為同一名老闆並雇用57名移工，昨卻傳出8名越南籍外籍移工，其餘移工緊急做快篩卻有8名未做。新...

高市針對長照機構全面快篩 某大樓竟有8家工作人員出現陽性反應

高雄市政府5月30日宣布針對長照機構所有照護及行政人員進行全面快篩，卻傳出市區某大樓內9家長照機構，約8家長照中心工作人...

扯！立榮飛廈門竟有旅客持陽性證明搭機 同機共2人確診

我國疫情持續升溫，未料卻傳出機場淪為破口。根據本報掌握，5月31日立榮飛往廈門航班，機上載到兩名確診者，其中一名女性旅客...

基隆清潔隊員確診 工作少與民眾互動 匡列8人追感染源

基隆市環保局1名男性清潔隊員新冠肺炎確診，衛生局長吳澤誠今天說，這名隊員平日負責環境清潔工作，並不會與很多民眾密切接觸，...

台大醫院多名陪病者確診 工會籲院方加強溝通

台大醫院工會今天指出，近日院內頻頻傳有員工染疫，院方卻閉口不談，令員工擔憂。台大院方坦言，5月間曾有人員及多名陪病者確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。